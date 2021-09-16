Cássio alerta à necessidade do Corinthians vencer em casa: 'Já perdemos pontos importantes'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Os dois próximos compromissos do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro será jogando em casa, contra o América-MG, neste domingo (19), às 18h15, e no dia 25 de setembro, contra o Palmeiras,

E o goleiro Cássio, capitão corintiano, alerta sobre a necessidade do Timão fazer valer o seu mando de campo no segundo turno. Na primeira parte do Brasileirão, o Time do Povo teve o seu pior desempenho na competição jogando na Neo Química Arena, desde que o estádio foi inaugurado, em 2014, Em nove jogos, foram apenas duas vitórias e um aproveitamento de 33,3%.

- Lógico que a gente pensa jogo a jogo, mas temos duas partidas em casa, onde temos que sempre temos que almejar duas vitórias. Perder o mínimo de pontos possíveis. Já perdemos pontos em casa importantes, então, é fazer um grande jogo domingo, terminar bem a preparação, para domingo fazer uma grande partida e conseguir uma vitória para se manter no grupo de cima do campeonato - disse o atleta à Corinthians TV.

>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO Timão não perde há seus partidas, mas as duas últimas, contra Juventude e Atlético-GO, terminaram empatadas, em 1 a 1. Contra o Dragão, o Corinthians vencia até os 43 minutos do segundo tempo, quando cedeu o empate, algo que foi lamentado por Cássio.

- Semana boa, time vem de uma sequência boa de resultados. Fico chateado por ter tomado o gol no fim do jogo. Serve de aprendizado e crescimento pra focarmos mais atentos nessas situações. Outros jogos nós ganhamos no final, tudo serve de aprendizado. Fazer uma grande semana de treino, treinar bem, preparar bem - afirmou o goleiro.