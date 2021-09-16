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Cássio alerta à necessidade do Corinthians vencer em casa: 'Já perdemos pontos importantes'

Dos nove jogos disputados na Neo Química Arena neste Brasileiro, o Timão venceu apenas dois...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 19:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2021 às 19:41
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Os dois próximos compromissos do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro será jogando em casa, contra o América-MG, neste domingo (19), às 18h15, e no dia 25 de setembro, contra o Palmeiras,
E o goleiro Cássio, capitão corintiano, alerta sobre a necessidade do Timão fazer valer o seu mando de campo no segundo turno. Na primeira parte do Brasileirão, o Time do Povo teve o seu pior desempenho na competição jogando na Neo Química Arena, desde que o estádio foi inaugurado, em 2014, Em nove jogos, foram apenas duas vitórias e um aproveitamento de 33,3%.
- Lógico que a gente pensa jogo a jogo, mas temos duas partidas em casa, onde temos que sempre temos que almejar duas vitórias. Perder o mínimo de pontos possíveis. Já perdemos pontos em casa importantes, então, é fazer um grande jogo domingo, terminar bem a preparação, para domingo fazer uma grande partida e conseguir uma vitória para se manter no grupo de cima do campeonato - disse o atleta à Corinthians TV.
>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO Timão não perde há seus partidas, mas as duas últimas, contra Juventude e Atlético-GO, terminaram empatadas, em 1 a 1. Contra o Dragão, o Corinthians vencia até os 43 minutos do segundo tempo, quando cedeu o empate, algo que foi lamentado por Cássio.
- Semana boa, time vem de uma sequência boa de resultados. Fico chateado por ter tomado o gol no fim do jogo. Serve de aprendizado e crescimento pra focarmos mais atentos nessas situações. Outros jogos nós ganhamos no final, tudo serve de aprendizado. Fazer uma grande semana de treino, treinar bem, preparar bem - afirmou o goleiro.
O Corinthians é o sexto colocado do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos, e é o primeiro time na zona de classificação à pré-Libertadores do ano que vem.

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