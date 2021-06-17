Cássio admite falha em gol que levou Corinthians à derrota contra o Bragantino: 'Estava relaxado'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O goleiro Cássio admitiu que falhou no segundo gol do Red Bull Bragantino, na vitória por 2 a 1 sobre Corinthians, de virada, nesta quarta-feira (16), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, em Itaquera.

- Eu estava relaxado também. Foi muito rápido o lance, dei uma relaxada, mas foi um chute rápido, não consegui fazer a defesa – disse o camisa 12 na saída de campo, ao Premiere.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do Corinthians>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!Ainda assim, o arqueiro corintiano reclamou de uma falta de João Victor no lance.

- Estamos nos ajustando. Conversamos bastante sobre essa bola na primeira trave. Não vi bem, vou olhar para ver, mas creio que foi falta no segundo gol.

Líder máximo do elenco do Corinthians, Cássio não escondeu a insatisfação com o revés, mas já pensa no próximo compromisso do clube, no próximo domingo (20), às 16h, contra o Bahia, em Salvador.

- É duro perder em casa, mas temos que já pensar no próximo adversário. Ver o que podemos melhorar nesse jogo – afirmou o goleiro.