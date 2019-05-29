O empresário Roni e o presidente do Serra, João Batista Piol Crédito: Reprodução/Montagem | Gazeta Online

A delegada Rhaiana Bremenkamp, titular da Delegacia de Defraudações e Falsificações, solicitou a intimou o presidente do Serra, João Batista Piol, para prestar esclarecimentos sobre entrevista concedida por ele ao Gazeta Esportes

De acordo com a informação da assessoria de imprensa da Polícia Civil, a intimação servirá para "esclarecimento dos fatos" e para verificar, "por meio de documentação", se as informações procedem.

O dirigente alegou que o boletim financeiro da partida entre Serra e Vasco, realizada em 20 de fevereiro, pela Copa do Brasil, no estádio Kleber Andrade, foi fraudado pela empresa do ex-jogador Roni, responsável por trazer o jogo ao Espírito Santo.

Your browser does not support the audio element. Caso Roni - presidente do Serra vai ter que dar explicações à polícia

De acordo com Piol, o ex-atleta maquiou o total de cortesias para repassar ao documento oficial um publico pagante menor. Com isso, o Serra teria tomado um calote de R$ 100 mil, valor que deveria ser pago em caso de alcance de metas de público.

Apesar do desfalque, o clube, até hoje, não tomou nenhuma providência jurídica contra a empresa.

A polícia também informou que a Delegacia de Defraudações e Falsificações também vai solicitar cópia do inquérito aberto pela Polícia Civil do Distrito Federal para "checar se há algo ligado ao Espírito Santo nas apurações".

OUTRO LADO

Procurado pela reportagem, João Batista Piol afirmou que ainda não recebeu intimação alguma, por nenhum meio. Questionado se possui documentos que podem provar a fraude, disse que sim. "O que temos é o contrato do jogo e o borderô", declarou.

O contrato assinado pela empresa de Roni, segundo Piol, estipulava 300 ingressos de cortesia. O boletim financeira do jogo - popularmente conhecido como borderô -, no entanto, discrimina 3.248 cortesias.