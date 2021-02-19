Caso resultados do primeiro turno se repitam, Corinthians baterá na trave por vaga na pré-Libertadores

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Para beliscar a última vaga brasileira na pré-Libertadores, o Corinthians, décimo colocado do Campeonato Brasileiro, precisa vencer as duas rodadas restantes da competição, além de torcer para que Santos, oitavo, e Athetico-PR, nono, tropecem. Mas, e se dissermos que isso quase aconteceu no primeiro turno?

Nas 18ª e 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, começava a se encontrar após a chegada do técnico Vagner Mancini, ainda na busca de se distanciar da zona do rebaixamento. Já entre os seus adversários diretos, o Peixe vivia uma boa fase, com apenas uma derrota em 14 jogos, até o confronto diante do Fluminense, pela penúltima rodada do primeiro turno, já o Furacão estava no meio de uma sequência de 11 jogos sem vencer.

>> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogosCaso os resultados do primeiro turno se repitam, o Corinthians, que hoje tem 49 pontos, chegará a 55, ultrapassaria o CAP, que estacionaria nos 50, mas não o Peixe, que ficaria um ponto a frente.

Se...

O Corinthians empatar uma das partidas e vencer outra, precisará imprescindivelmente da derrota dos seus adversários diretos nos dois jogos e ainda tirar três gols de saldo do Santos. Agora, se o Timão, assim como no primeiro turno, vencer Vasco e Inter, poderá até se classificar com dois empates santistas e athleticanos - mas ainda tendo que tirar saldo do Peixe.

Confira os resultados de Corinthians, Santos e Athletico-PR nas duas últimas rodadas do primeiro turno:

18ª rodada

Vasco 1 x 2 Corinthians - 21 de outubro - São Januário​Fluminense 3 x 1 Santos - 25 de outubro - MaracanãAthletico-PR 1 x 2 Grêmio - 25 de outubro - Arena da Baixada

19ª rodada