Caso de Alison com Covid-19 liga o sinal de alerta no Santos

O teste positivo para Covid-19 de Alison preocupou os torcedores santistas tanto pela situação do volante, quando pelo temor de novos casos antes da final da Copa Libertadores.O superintendente de esporte do Peixe, Felipe Ximenes, participou do programa Bola do Jogo, da Rádio Ômega, e falou sobre o assunto."É uma situação muito delicada. A gente fica até um pouco aliviado por ter manifestado os sintomas agora (no Alison). Pode cumprir a quarentena e ter uma semana de treinamentos para o Palmeiras. Gostaria de algo mais efetivo para proteger os atletas, mas seria uma bolha de 13 dias, com três jogos para fazer. É uma situação delicada. Cumprimos todos os protocolos, mas são situações que estão todos sujeitos".Alison desfalcará o Peixe nas próximas três partidas do Campeonato Brasileiro, diante de Fortaleza, Goiás e Atlético-MG. A quarentena acaba no dia 25 de janeiro, dia anterior ao confronto contra o Atlético-MG. Contudo, voltando de isolamento sem ritmo de jogo, o meio-campista não deve ser relacionado para o confronto.Pelos protocolos da Conmebol e para poder ficar à disposição do técnico Cuca para a final da Copa Libertadores, Alison ainda precisa testar negativo para o coronavírus dias antes da decisão, que ocorrerá dia 30, no Maracanã. A comissão técnica do Peixe acredita que poderá contar com o jogador no duelo contra o Palmeiras.