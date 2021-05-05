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Casemiro reconhece superioridade do Chelsea em eliminação do Real Madrid: 'Eles foram melhores'

Volante brasileiro diz que 'não tem desculpas', fala que Chelsea mereceu a vaga, e já foco na reta final da temporada: 'Temos que pensar no Campeonato Espanhol agora'...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 18:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2021 às 18:36
Crédito: GLYN KIRK / AFP
Após a eliminação do Real Madrid na Champions League para o Chelsea, o volante Casemiro, da equipe espanhola, lamentou a derrota, mas reconheceu que o time inglês foi melhor que os Merengues. O camisa 14 já mirou a sequência da temporada e disse que a equipe precisa focar na La Liga.
+ Veja a tabela da Champions League- Nos primeiros 25 minutos jogamos melhor, tivemos duas chances com o Karim (Benzema). Depois não tem explicação, eles foram melhores, tiveram mais oportunidades e não tem desculpa. Temos que pensar no Campeonato Espanhol agora, temos um jogo difícil contra o Sevilla, não há porque se arrepender.
+ Confira as camisas já reveladas dos clubes europeus para a próxima temporada!
Casemiro também disse que o Real Madrid teve de superar várias adversidades ao longo da temporada para chegar até esta semifinal.
- Estamos tristes porque foi uma grande ocasião. Eles têm sido melhores do que nós. O Real Madrid já deve pensar no próximo jogo. Estamos tristes, lamentamos porque foi uma partida importante para chegar a uma final depois de tantos sacrifícios, lesões, Covid-19, jogos sem público... Nós tentamos. Eles têm estado melhores e não há necessidade de dar desculpas - concluiu.

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