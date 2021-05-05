Casemiro reconhece superioridade do Chelsea em eliminação do Real Madrid: 'Eles foram melhores'

Crédito: GLYN KIRK / AFP

Após a eliminação do Real Madrid na Champions League para o Chelsea, o volante Casemiro, da equipe espanhola, lamentou a derrota, mas reconheceu que o time inglês foi melhor que os Merengues. O camisa 14 já mirou a sequência da temporada e disse que a equipe precisa focar na La Liga.

+ Veja a tabela da Champions League- Nos primeiros 25 minutos jogamos melhor, tivemos duas chances com o Karim (Benzema). Depois não tem explicação, eles foram melhores, tiveram mais oportunidades e não tem desculpa. Temos que pensar no Campeonato Espanhol agora, temos um jogo difícil contra o Sevilla, não há porque se arrepender.

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Casemiro também disse que o Real Madrid teve de superar várias adversidades ao longo da temporada para chegar até esta semifinal.