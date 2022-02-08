Casemiro projeta confronto contra o PSG na Champions: 'É impossível parar o Messi sozinho'

Casemiro, meio-campista e peça chave do Real Madrid, projetou o duelo contra Lionel Messi e PSG pelas oitavas de final da Champions League. Em entrevista à revista "Panenka", o volante afirmou que deve precisar de ajuda, pois não é capaz de parar o argentino sozinho.- Se você ama o futebol, você ama o Messi. Ele está entre os três melhores jogadores da história. Ele virá ao Bernabéu novamente, mas estmaos preparados, pois é impossível parar o Messi sozinho. Os companheiros devem me ajudar e veremos uma grande partida contra o PSG.

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Um dos capitães da Seleção Brasileira também pediu paciência com Vinícius Júnior, que vive um grande momento com a camisa merengue, mas que ainda pode ter jogos irregulares por conta da idade do atacante formado no Flamengo.

- Nos primeiros anos, você aprende, conhece o clube, a cidade e ele está em um momento doce, mas não podemos esquecer da idade do Vinícius. Espero que siga crescendo, mas é normal que faça uma partida abaixo, suba na seguinte e volte a cair. Os grandes atletas ganham partidas com uma jogada. Não somos máquinas e com o passar do tempo encontramos a regularidade.

Desde 2015, Casemiro vem sendo titular indiscutível no meio de campo do Real Madrid ao lado de Toni Kroos e Modric. O atleta está entre os maiores vencedores da história merengue com quatro títulos de Champions League conquistados, dois Campeonatos Espanhóis e outros nove troféus erguidos.