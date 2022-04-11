Casemiro pede apoio dos torcedores do Real Madrid e sai em defesa de Bale: ‘Jogador histórico do clube’

O Real Madrid vai a campo nesta terça-feira contra o Chelsea pelas quartas de final da Champions League. Em coletiva de véspera, o volante Casemiro revelou que o grupo está confiante na luta por mais um título da competição europeia. > Mãe de torcedor do Everton diz que Cristiano Ronaldo agrediu seu filho autista; polícia investiga o caso

- Acho que a chave é o escudo. Este clube vive disso, de ganhar jogos impossíveis, daqueles que ninguém acredita. Já vejo isso há muito tempo. Até o fim, vamos Real! É a chave de tudo, acreditamos até o fim e damos tudo em campo - declarou.

Casemiro também comentou sobre as recentes vaias ao seu companheiro de equipe, Gareth Bale. O galês é reserva de Carlo Ancelotti e vem sendo alvo de críticas pelos torcedores merengues. O volante brasileiro saiu em defesa do jogador e relembrou que Bale foi autor de gols de títulos de Champions League pelo Real Madrid.

- Quando um jogador é vaiado, vaiam a todos nós. O futebol é uma questão de opinião, cada um tem a sua, mas vaiar um do meu time, eu não concordo. Temos que apoiar e dar tudo. Eu não gostei das vaias contra o Bale, ele é um jogador histórico deste clube, ele marcou gols muito importantes. Quando você vaia alguém assim, você vaia a história deste clube. O público tem que nos apoiar, se estamos todos juntos, é melhor. Espero que o Bernabéu nos deixe arrepiados, aqui os 90 minutos são muito longos - disse o brasileiro.

O Real Madrid venceu o duelo de ida contra o Chelsea por 3 a 1 fora de casa. Com isso, a equipe merengue entra em campo com vantagem no placar em busca de uma vaga na semifinal da competição.