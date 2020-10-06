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Cascardo tem nome regularizado no BID e pode estrear no Bota quarta

Lateral-direito disputará com Kevin vaga como titular na equipe de Bruno Lazaroni no confronto com o Palmeiras, no Estádio Nilton Santos...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 14:40

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 14:40

Crédito: Divulgação/Botafogo
O técnico Bruno Lazaroni tem mais uma opção para montar o elenco. Gustavo Cascardo foi regularizado pelo BID da CBF e garantiu que o jogador em plenas condições de atuar no confronto com o Palmeiras, nesta quarta-feira, no Nilton Santos, pela décima-quarta rodada do Brasileiro.
Anunciado na semana passada, o lateral-direito foi uma das últimas contratações que desembarcaram em General Severiano no ciclo do técnico Paulo Autuori. Cascardo disputará vaga de titular com Kevin, que atuou na partida contra o Fluminense. Além disto, ele terá a concorrência de Barrandeguy na competição (o uruguaio ainda cumpre suspensão contra o Verdão).
Gustavo Cascardo chegou ao Glorioso iniciou sua rotina de treinos no Alvinegro após a saída de Fernando.

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