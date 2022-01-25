Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Casa cheia! Torcida do Fluminense esgota ingressos para a estreia no Carioca, contra o Bangu
futebol

Casa cheia! Torcida do Fluminense esgota ingressos para a estreia no Carioca, contra o Bangu

Luso-Brasileiro tem capacidade menor e clube vendeu todas as entradas para esta quinta-feira, às 20h30, pela primeira rodada...

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 18:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2022 às 18:17
O Estádio Luso-Brasileiro estará cheio para a estreia do Fluminense no Campeonato Carioca. Com cerca de quatro mil bilhetes à venda, o Tricolor anunciou nesta terça-feira que todos já estão esgotados. A partida será diante do Bangu, na próxima quinta, dia 27, às 20h30.A apresentação do comprovante do ciclo vacinal em dia é obrigatória. Com relação à vacinação pessoas com 50 anos ou mais devem ter tomado a dose de reforço. De 18 a 49 anos a segunda dose (ou dose única) ou dose de reforço (caso já tenha 4 meses ou mais da segunda dose). Adolescentes e crianças menores de 18 anos ficam sem obrigatoriedade de comprovação.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
O comprovante de vacinação emitido através do aplicativo Conecte Sus deverá ser enviado pelo site https://www.veussaude.com.br/validavacinaflu. Quem já enviou o comprovante anteriormente não precisará realizar o procedimento mais uma vez, exceto caso tenha ocorrido alguma atualização no ciclo vacinal. Caso seu ciclo de vacinação ainda não esteja atualizado no Conecte Sus, o torcedor deverá enviar um e-mail para [email protected] com uma foto do comprovante de vacinação em dia.RETIRADA DO INGRESSO
A retirada do ingresso é obrigatória para não-sócios e para os associados que não possuírem a carteirinha. Quem precisar efetuar a troca do ingresso deverá comparecer a um dos locais de retirada portando documento oficial com foto e o voucher do ingresso, além do cartão utilizado na compra (caso a compra tenha sido realizada com cartão de terceiros, apresente uma cópia do cartão, cópia do documento do dono do cartão e declaração de próprio punho do dono do cartão autorizando a retirada). É necessário apresentar também o comprovante de vacinação. Não haverá venda ou retirada de ingressos no Estádio Luso-Brasileiro.
Os sócios com direito a dois ingressos com 100% de desconto terão que retirar o segundo ingresso na companhia da pessoa que será contemplada com o ingresso extra (que deve ser cadastrada no momento do check-in). Essa pessoa tem que também precisa apresentar os documentos exigidos para a retirada.
Confira os pontos de venda e retirada:
Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)- Dias 25 e 25/01 (terça e quarta), das 10h às 20h- Dia 27/01 (quinta), das 10h às 14h
Maracanã – Bilheteria 1- Dias 25 e 25/01 (terça e quarta), das 10h às 20h- Dia 27/01 (quinta), das 10h às 14h
Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)- Dias 25 e 25/01 (terça e quarta), das 10h às 21h- Dia 27/01 (quinta), das 10h às 15h
Ilha Plaza – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Maestro Paulo Silva, 400, Loja 208 - Ilha do Governador)- Dias 25 e 25/01 (terça e quarta), das 10h às 21h- Dia 27/01 (quinta), das 10h às 19h
Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)- Dias 25 e 25/01 (terça e quarta), das 10h às 21h- Dia 27/01 (quinta), das 10h às 15h
Torcida visitante:
Shopping Bangu – Loja Sport West (Rua Fonseca, 240, Loja 134)- Dias 25 e 25/01 (terça e quarta), das 10h às 21h- Dia 27/01 (quinta), das 10h às 14h
IMPORTANTE: As gratuidades poderão ser retiradas em todos os pontos de venda. NÃO haverá retirada de gratuidades no dia da partida (27/01).
ACESSO AO ESTÁDIO
- Os portões abrirão às 18h30- A entrada dos torcedores do Fluminense será no Portão 1A. O acesso da torcida visitante será no Portão 3A- É obrigatório o uso de máscara- Não haverá estacionamento para o público- O público deverá obedecer a marcação dos assentos, somente utilizando aqueles autorizados para uso- É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio
Crédito: FluminenseestreianoLuso-Brasileironestaquinta-feira,contraoBangu(Foto:ArmandoPaiva/LANCEPRESS!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eliélson Amorim Santana, homem que matou irmão e atirou contra o sobrinho em Linhares
Homem mata irmão e atira contra sobrinho em Linhares
Unidade do Senac de Cachoeiro de Itapemirim
Senac abre vagas em cursos de qualificação no Sul do ES
Imagem Edicase Brasil
Projeto abre inscrições para pré-Enem gratuito na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados