Casa cheia! Torcida do Fluminense esgota ingressos para a estreia no Carioca, contra o Bangu

O Estádio Luso-Brasileiro estará cheio para a estreia do Fluminense no Campeonato Carioca. Com cerca de quatro mil bilhetes à venda, o Tricolor anunciou nesta terça-feira que todos já estão esgotados. A partida será diante do Bangu, na próxima quinta, dia 27, às 20h30.A apresentação do comprovante do ciclo vacinal em dia é obrigatória. Com relação à vacinação pessoas com 50 anos ou mais devem ter tomado a dose de reforço. De 18 a 49 anos a segunda dose (ou dose única) ou dose de reforço (caso já tenha 4 meses ou mais da segunda dose). Adolescentes e crianças menores de 18 anos ficam sem obrigatoriedade de comprovação.

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O comprovante de vacinação emitido através do aplicativo Conecte Sus deverá ser enviado pelo site https://www.veussaude.com.br/validavacinaflu. Quem já enviou o comprovante anteriormente não precisará realizar o procedimento mais uma vez, exceto caso tenha ocorrido alguma atualização no ciclo vacinal. Caso seu ciclo de vacinação ainda não esteja atualizado no Conecte Sus, o torcedor deverá enviar um e-mail para [email protected] com uma foto do comprovante de vacinação em dia.RETIRADA DO INGRESSO

A retirada do ingresso é obrigatória para não-sócios e para os associados que não possuírem a carteirinha. Quem precisar efetuar a troca do ingresso deverá comparecer a um dos locais de retirada portando documento oficial com foto e o voucher do ingresso, além do cartão utilizado na compra (caso a compra tenha sido realizada com cartão de terceiros, apresente uma cópia do cartão, cópia do documento do dono do cartão e declaração de próprio punho do dono do cartão autorizando a retirada). É necessário apresentar também o comprovante de vacinação. Não haverá venda ou retirada de ingressos no Estádio Luso-Brasileiro.

Os sócios com direito a dois ingressos com 100% de desconto terão que retirar o segundo ingresso na companhia da pessoa que será contemplada com o ingresso extra (que deve ser cadastrada no momento do check-in). Essa pessoa tem que também precisa apresentar os documentos exigidos para a retirada.

Confira os pontos de venda e retirada:

Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)- Dias 25 e 25/01 (terça e quarta), das 10h às 20h- Dia 27/01 (quinta), das 10h às 14h

Maracanã – Bilheteria 1- Dias 25 e 25/01 (terça e quarta), das 10h às 20h- Dia 27/01 (quinta), das 10h às 14h

Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)- Dias 25 e 25/01 (terça e quarta), das 10h às 21h- Dia 27/01 (quinta), das 10h às 15h

Ilha Plaza – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Maestro Paulo Silva, 400, Loja 208 - Ilha do Governador)- Dias 25 e 25/01 (terça e quarta), das 10h às 21h- Dia 27/01 (quinta), das 10h às 19h

Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)- Dias 25 e 25/01 (terça e quarta), das 10h às 21h- Dia 27/01 (quinta), das 10h às 15h

Torcida visitante:

Shopping Bangu – Loja Sport West (Rua Fonseca, 240, Loja 134)- Dias 25 e 25/01 (terça e quarta), das 10h às 21h- Dia 27/01 (quinta), das 10h às 14h

IMPORTANTE: As gratuidades poderão ser retiradas em todos os pontos de venda. NÃO haverá retirada de gratuidades no dia da partida (27/01).

ACESSO AO ESTÁDIO

- Os portões abrirão às 18h30- A entrada dos torcedores do Fluminense será no Portão 1A. O acesso da torcida visitante será no Portão 3A- É obrigatório o uso de máscara- Não haverá estacionamento para o público- O público deverá obedecer a marcação dos assentos, somente utilizando aqueles autorizados para uso- É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio