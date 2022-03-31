Casa cheia! Ingressos esgotados para segundo jogo da final do Carioca entre Fluminense e Flamengo

O segundo jogo da grande final do Campeonato Carioca terá casa cheia no Maracanã. As torcidas de Fluminense e Flamengo esgotaram os ingressos para a partida deste sábado, às 18h, que decidirá quem fica com a taça. O Tricolor, vale lembrar, tem a vantagem depois de vencer a ida na última quarta-feira por 2 a 0.Na ida, o público presente ficou na casa de quase 53 mil pessoas. Com muita dificuldade para comprar os ingressos, a torcida do Fluminense não encheu o Setor Sul, mas o cenário será diferente na volta. Apesar dos pedidos e reclamações dos torcedores, o Flu não dificultou a compra por parte dos rubro-negros.

O duelo de volta está marcado para o próximo sábado, também no Maracanã, às 18h, para decidir o campeão Carioca de 2022. O Flamengo precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão pelo menos para os pênaltis e ainda sonhar com o tetracampeonato inédito. O Fluminense tentará administrar a boa vantagem.RETIRA DA DOS INGRESSOS

A retirada do ingresso é obrigatória para não-sócios do Fluminense. Quem precisar efetuar a troca do ingresso deverá comparecer a um dos locais de retirada portando documento oficial com foto e o voucher do ingresso, além do cartão utilizado na compra (caso a compra tenha sido realizada com cartão de terceiros, apresente uma cópia do cartão, cópia do documento do dono do cartão e declaração de próprio punho do dono do cartão autorizando a retirada). É necessário apresentar também o comprovante de vacinação.

Torcedores e sócios-torcedores do Flamengo que efetuarem a compra online deverão, obrigatoriamente, realizar a troca do voucher pelo ingresso físico da partida, em um dos pontos disponíveis.

PONTOS DE RETIRADA PARA A TORCIDA DO FLUMINENSE

Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h

Maracanã – Bilheteria 2 (SOMENTE RETIRADA DE INGRESSOS COMPRADOS ONLINE)- Quinta (31/03), das 10h às 19h- Sexta (01/04), das 10h às 19h- Sábado (02/04), das 10h até o final do primeiro tempo

Plaza Shopping Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Quinze de Novembro, 8)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h

Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h

Caxias Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rod. Washington Luiz, 2.895)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h

Shopping Madureira – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Portela, 222)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h

Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h

Partage Shopping São Gonçalo – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Presidente Kennedy, 425, Loja 321)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h

TopShopping Nova Iguaçu – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Governador Roberto Silveira, 540, Quiosque 112)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h

Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h

Bangu Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Fonseca, 240, Quiosque 9A)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h

Park Shopping Campo Grande – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Monteiro, 1200, Loja 206)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h

Américas Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 15500, Loja 111 A)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h

Norte Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Dom Helder Camara, 547)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h

Cabo Frio – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Henrique Terra,1700)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h

Shopping Grande Rio – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Maria Sendas Soares, 111, Loja 20)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h

Ilha Plaza Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Maestro Paulo Silva, 400, Loja 208)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h

Shopping Tijuca – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Maracanã, 987)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h

PONTOS DE RETIRADA PARA A TORCIDA DO FLAMENGO:

Maracanã - Bilheteria 4 (SOMENTE TROCA E RETIRADA DE GRATUIDADES) Dia 31/03/2022 - Horário de 10h às 20h. Dia 01/04/2022 - Horário de 10h às 20h. Dia 02/04/2022 - Horário de 10h até o fim do primeiro tempo

Gávea – Sede do Flamengo Av. Borges de Medeiros 997. Dia 31/03/2022 - Horário de 10h às 19h. Dia 01/04/2022 - Horário de 10h às 19h. Dia 02/04/2022 - Horário de 10h às 14h. Gávea – Sede do Flamengo Rua Ministro Raul Machado, próximo à Praça Nossa Senhora Auxiliadora. Dia 31/03/2022 - Horário de 10h às 19h. Dia 01/04/2022 - Horário de 10h às 19h. Dia 02/04/2022 - Horário de 10h às 14h. Nação Rubro-Negra (Downtown) Avenida das Américas nº500, Barra, Rio de Janeiro - RJ. Dia 31/03/2022 - Horário de 10h às 20h. Dia 01/04/2022 - Horário de 10h às 20h. Dia 02/04/2022 - Horário de 10h às 14h. Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova América) Av. Pastor Martin Luther King Jr., nº126, 1ºpiso - Del Castilho, Rio de Janeiro – RJ. Dia 31/03/2022 - Horário de 10h às 20h. Dia 01/04/2022 - Horário de 10h às 20h. Dia 02/04/2022 - Horário de 10h às 14h. Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova América 2) Av. Pastor Martin Luther King Jr., nº126, 1ºpiso nº402 - Del Castilho, Rio de Janeiro – RJ. Dia 31/03/2022 - Horário de 10h às 20h. Dia 01/04/2022 - Horário de 10h às 20h. Dia 02/04/2022 - Horário de 10h às 14h.

Espaço Rubro-Negro (Shopping Plaza Niterói) Rua Quinze de Novembro, nº8, Niterói – RJ. Dia 31/03/2022 - Horário de 10h às 20h. Dia 01/04/2022 - Horário de 10h às 20h. Dia 02/04/2022 - Horário de 10h às 14h.

Espaço Rubro-Negro (Shopping Grande Rio) Rua Maria Soares Sendas, n°111, Parque Barreto, São João de Meriti - RJ. Dia 31/03/2022 - Horário de 10h às 20h. Dia 01/04/2022 - Horário de 10h às 20h. Dia 02/04/2022 - Horário de 10h às 14h. Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova Iguaçu) Av. Abílio Augusto Távora, n°1111, Luz, Nova Iguaçu – RJ Dia 31/03/2022 - Horário de 10h às 20h. Dia 01/04/2022 - Horário de 10h às 20h. Dia 02/04/2022 - Horário de 10h às 14h.

Espaço Rubro-Negro (Bangu Shopping)Rua Fonseca, n°240, Bangu, Rio de Janeiro – RJDia 31/03/2022 - Horário de 10h às 20h.Dia 01/04/2022 - Horário de 10h às 20h.Dia 02/04/2022 - Horário de 10h às 14h.

Espaço Rubro-Negro Madureira (Shopping Madureira)Estrada do Portela, nº222, 3º piso – Madureira, Rio de Janeiro - RJ.Dia 31/03/2022 - Horário de 10h às 20h.Dia 01/04/2022 - Horário de 10h às 20h.Dia 02/04/2022 - Horário de 10h às 14h.

GRATUIDADES:

Torcida do Fluminense:- Retirada antecipada em todos os pontos de venda- No dia do jogo, a retirada de gratuidade no Maracanã será apenas na bilheteria 2- Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso- As gratuidades são limitadas e sujeitas a disponibilidade

Torcida do Flamengo:- Retirada antecipada apenas na Gávea e na bilheteria 4 do Maracanã- No dia do jogo, a retirada de gratuidade no Maracanã será apenas na bilheteria 4- Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso- As gratuidades são limitadas e sujeitas a disponibilidade