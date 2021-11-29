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futebol

Casa cheia: Flamengo vende 36 mil ingressos para confronto com o Ceará

Será o primeiro jogo do Rubro-Negro diante de seus torcedores no Maracanã após o vice na Libertadores para o Palmeiras...
LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2021 às 13:28

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 13:28

Depois de perder a final da Libertadores no último sábado, para o Palmeiras, em Montevidéu, no Uruguai, o Flamengo virá a chave para o Campeonato Brasileiro. Para isso, contará com grande público no Maracanã. No reencontro com a torcida, o Rubro-Negro já vendeu 36 mil ingressos para o confronto com o Ceará, nesta terça-feira, às 20h.+ Veja a tabela do Campeonato Brasileiro
Na primeira partida após o vice na Libertadores, o Flamengo vive momento de incertezas. Não se sabe ao certo se o Rubro-Negro contará com Renato Gaúcho no comando, já que o trabalho do treinador está sendo avaliado pela diretoria.
+ Entenda por que o Flamengo não conseguiu triunfar na temporada e ocorrerão mudanças em 2022
O Flamengo precisa vencer para seguir com remotas chances matemáticas de ser campeão do Campeonato Brasileiro. O clube está a 11 pontos do líder Atlético-MG e pode diminuir a distância para oito pontos, faltando três rodadas para o fim.
Crédito: Flamengoterácasacheianoreencontrocomatorcida(FotosGilvandeSouza/Flamengo

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