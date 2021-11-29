Casa cheia: Flamengo vende 36 mil ingressos para confronto com o Ceará

Depois de perder a final da Libertadores no último sábado, para o Palmeiras, em Montevidéu, no Uruguai, o Flamengo virá a chave para o Campeonato Brasileiro. Para isso, contará com grande público no Maracanã. No reencontro com a torcida, o Rubro-Negro já vendeu 36 mil ingressos para o confronto com o Ceará, nesta terça-feira, às 20h.+ Veja a tabela do Campeonato Brasileiro

Na primeira partida após o vice na Libertadores, o Flamengo vive momento de incertezas. Não se sabe ao certo se o Rubro-Negro contará com Renato Gaúcho no comando, já que o trabalho do treinador está sendo avaliado pela diretoria.

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O Flamengo precisa vencer para seguir com remotas chances matemáticas de ser campeão do Campeonato Brasileiro. O clube está a 11 pontos do líder Atlético-MG e pode diminuir a distância para oito pontos, faltando três rodadas para o fim.