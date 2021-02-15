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futebol

Carvajal é baixa por um mês e meio e está fora das oitavas da Champions

Lateral do Real Madrid retornou aos gramados no último domingo após cerca de um mês e meio lesionado e voltou a sentir problema na coxa e tem o tendão comprometido...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 10:25

LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 10:25
Crédito: Oscar del Pozo / AFP
Carvajal, lateral direito do Real Madrid, sofre uma lesão muscular na coxa direita e está com o tendão comprometido, segundo o novo boletim médico do clube. Dessa forma, o espanhol deve ficar parado por cerca de um mês e meio e não encara a Atalanta nas quartas de final da Champions League e está fora do clássico contra o Atlético de Madrid.O objetivo do lateral é estar plenamente recuperado para, em abril, estar apto para atuar nos confrontos de quartas de final da Liga dos Campeões, caso os merengues avancem de fase, e para o El Clásico contra o Barcelona que está marcado para o dia 11 de abril. No entanto, o espanhol vai perder cinco partidas do Campeonato Espanhol.
> Veja a tabela da La Liga
Carvajal iniciou o duelo contra o Valencia como titular após ficar sem jogar desde o último dia dois de janeiro por conta de lesão. Esta é a quarta contusão do atleta nesta temporada e o jogador só pôde disputar 12 das 31 partidas realizadas pelo Real Madrid na temporada. Sem o lateral, Zidane pode optar por colocar Odriozola ou mudar o sistema e jogar com três zagueiros.

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