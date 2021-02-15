Carvajal é baixa por um mês e meio e está fora das oitavas da Champions

Carvajal, lateral direito do Real Madrid, sofre uma lesão muscular na coxa direita e está com o tendão comprometido, segundo o novo boletim médico do clube. Dessa forma, o espanhol deve ficar parado por cerca de um mês e meio e não encara a Atalanta nas quartas de final da Champions League e está fora do clássico contra o Atlético de Madrid.O objetivo do lateral é estar plenamente recuperado para, em abril, estar apto para atuar nos confrontos de quartas de final da Liga dos Campeões, caso os merengues avancem de fase, e para o El Clásico contra o Barcelona que está marcado para o dia 11 de abril. No entanto, o espanhol vai perder cinco partidas do Campeonato Espanhol.