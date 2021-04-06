Cartão de Todos é o 10º patrocínio para o uniforme do Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos

O Santos anunciou na manhã desta terça-feira (6) a empresa Cartão de Todos como décimo patrocinador do clube até o final de 2021. A marca, administradora de descontos na saúde e educação, ficará estampada na parte trás do calção. A única propriedade livre no uniforme do Peixe é a omoplata com a saída da Casa de Apostas.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaAgora são SumUP (máster), Oceano B2B (barra frontal), Kicaldo (manga), Tekbond (esterno), Foxlux (barra traseira), Philco (costas), Konami (número), STX (parte frontal do calção), Cartão de Todos (parte de trás do calção) e Kodilar (meião).

- Temos o orgulho de anunciar essa nova parceria, com mais uma empresa referência em seu mercado, assim como o Santos FC e que também oferecerá benefícios aos nossos torcedores. Seja bem-vindo Cartão de Todos e que seja um vínculo duradouro e, mais ainda, vitorioso - afirma o presidente do Santos , Andres Rueda.- O Cartão de TODOS comemora a parceria com o Santos. É um orgulho para nós estarmos no uniforme de um clube com tanta história, vitórias e que tem em sua trajetória grandes nomes do futebol. Entramos para somar com a nação santista e estamos empolgados para ficar ainda mais próximos dos torcedores do time com nosso produto licenciado e customizado Cartão de TODOS Santos. Queremos estar juntos em vitórias coletivas do clube e também em conquistas particulares, na vida de cada um dos torcedores - diz Ícaro Vilar, vice-presidente internacional e financeiro do Cartão de TODOS.