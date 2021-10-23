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'Carrasco' do Flamengo na base, John Kennedy tem chance no clássico em busca de afirmação no Fluminense

Jovem foi bem nas últimas partidas e substituirá Fred mais uma vez no confronto com o rival, neste sábado, no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

23 out 2021 às 06:00

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 06:00

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Sem Fred, que ainda se recupera de uma fissura no dedinho do pé esquerdo, o Fluminense deposita as esperanças em uma de suas joias das categorias de base. Além da expectativa da torcida, John Kennedy chegará ao clássico com o Flamengo, neste sábado, às 19h, no Maracanã, com a fama de "carrasco" do rival e a tentativa de se garantir cada vez mais na equipe de Marcão. O jogo tem transmissão em tempo real do LANCE!. John Kennedy deve ter a chance de iniciar um Fla-Flu no profissional pela primeira vez. Aos 19 anos, ele já havia entrado em campo no começo deste ano, pelo Campeonato Carioca, quando o Tricolor venceu por 1 a 0, mas ficou apenas 20 minutos em campo. Agora, pode tentar fazer valer a fama que conquistou ainda em Xerém. Desde o Sub-17, são 10 gols em clássico, incluindo os três nas finais do Campeonato Carioca Sub-20.
Promovido ao profissional no fim de 2020, o garoto tem 23 jogos e quatro gols com a camisa do Fluminense. Nesta temporada, ele acabou ficando atrás dos concorrentes e desceu para atuar novamente pelo Sub-20, onde foi decisivo em todos os jogos. Agora, com nova oportunidade com Marcão, o jovem aproveita as ausências de Fred e Raúl Bobadilla, passando à frente de Abel Hernández na disputa, para se firmar.
Veja a tabela do Brasileirão+ Lembra de todos? Confira o desempenho do Fluminense nos últimos clássicos- O Raul (Bobadilla) teve que voltar à Argentina. A gente aproveitou e mudou um pouco a característica. Esse jogador foi o John Kennedy, que é mais leve, a gente teve segurança de colocar, porque ele já vinha jogando no sub-20, já vinha respondendo - avaliou o técnico Marcão após a vitória sobre o Athletico.
A história de John Kennedy nesta temporada tem sido de superação. Depois de três meses afastado por complicações no quadro de Covid-19, o jovem demorou até retomar o ritmo. A avaliação interna era de que todos os outros concorrentes estavam à frente da joia fisicamente. Com ausências e o destaque no Sub-20, ele recebeu uma nova oportunidade.
Brigando pelo título, o Flamengo tenta reduzir a diferença de dez pontos para o Atlético-MG, que soma 56, além de se manter na segunda posição do Brasileirão. Já o Fluminense está em oitavo, com 36 pontos, e tenta se manter firme na briga por vaga na próxima edição da Libertadores. As equipes fazem o último clássico do ano neste sábado, às 19h, no Maracanã. No primeiro turno, vitória tricolor por 1 a 0.

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