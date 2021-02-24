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Carlos Sánchez trabalha pela primeira vez no gramado, mas retorno ao Santos segue distante

Uruguaio passou por cirurgia em outubro e deve voltar aos gramados em maio...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 21:03

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 21:03
Crédito: Ivan Storti/SantosFC
Uma grande novidade esteve presente no CT Rei Pelé na tarde desta terça-feira. Carlos Sánchez foi a campo pela primeira vez desde a sua lesão. O uruguaio correu no gramado e começou uma transição depois da cirurgia, feita em outubro. O retorno definitivo ainda demora mais alguns meses e está previsto para maio.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroSánchez precisou da cirurgia após ter rompido o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na vitória de 3 a 2 do Peixe diante o Olímpia, pela Copa Libertadores da América. O meia fez um dos gols na vitória durante a fase de grupos e ganhou o prêmio de melhor em campo.
Enquanto trabalha para retornar ao futebol, Sánchez vive indefinição em relação ao seu contrato. O uruguaio tem vínculo com o Peixe somente até 22 de julho desse ano e renovação ainda é incerta.O uruguaio tem 104 jogos com a camisa do Santos e 25 gols, sendo o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do clube.

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