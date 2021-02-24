Carlos Sánchez trabalha pela primeira vez no gramado, mas retorno ao Santos segue distante

Crédito: Ivan Storti/SantosFC

Uma grande novidade esteve presente no CT Rei Pelé na tarde desta terça-feira. Carlos Sánchez foi a campo pela primeira vez desde a sua lesão. O uruguaio correu no gramado e começou uma transição depois da cirurgia, feita em outubro. O retorno definitivo ainda demora mais alguns meses e está previsto para maio.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroSánchez precisou da cirurgia após ter rompido o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na vitória de 3 a 2 do Peixe diante o Olímpia, pela Copa Libertadores da América. O meia fez um dos gols na vitória durante a fase de grupos e ganhou o prêmio de melhor em campo.