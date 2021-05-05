Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Carlos Sánchez evolui nos treinos, mas ainda não tem data para voltar

Uruguaio operou o joelho em outubro do ano passado e deve voltar aos gramados apenas durante a disputa do Campeonato Brasileiro. Jogador ainda discute renovação de contrato...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 19:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2021 às 19:18
Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O meia Carlos Sánchez segue em fase final de recuperação da lesão de rompimento do ligamento do joelho esquerdo, que aconteceu em outubro de 2020. O jogador já está liberado pelos médicos do Peixe, mas ainda recupera a parte física para voltar.Com 36 anos, a comissão técnica do Santos prega cautela pela volta para não forçar de forma desnecessária, e espera pelo menos mais um mês de treinos com bola para voltar a ser relacionado. Treinos na academia também são feitos na semana para que tudo aconteça de forma segura.
Desde a lesão de Sanchez, o ex técnico Cuca testou na posição Jean Mota, Soteldo (improvisado), Arthur Gomes, Lucas Lourenço e Taílson. Nesta temporada, com Ariel Holan, o garoto Gabriel Pirani foi o titular, e após a saída do argentino, o auxiliar Marcelo Fernandes manteve o jogador. Outros meio-campistas como Lucas Barbosa tiveram oportunidades, e Anderson Ceará deve ganhar chances nos próximos jogos.O uruguaio tem contrato até o meio deste ano e negocia sua renovação com o Peixe. A ideia da diretoria alvinegra é um acordo por produtividade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Flavia Mara Araújo morreu em prova de triatlo
Triatleta brasileira morre durante etapa do Ironman no Texas, nos EUA
Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia
Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados