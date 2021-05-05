Carlos Sánchez evolui nos treinos, mas ainda não tem data para voltar

O meia Carlos Sánchez segue em fase final de recuperação da lesão de rompimento do ligamento do joelho esquerdo, que aconteceu em outubro de 2020. O jogador já está liberado pelos médicos do Peixe, mas ainda recupera a parte física para voltar.Com 36 anos, a comissão técnica do Santos prega cautela pela volta para não forçar de forma desnecessária, e espera pelo menos mais um mês de treinos com bola para voltar a ser relacionado. Treinos na academia também são feitos na semana para que tudo aconteça de forma segura.