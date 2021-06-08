Carlos Eduardo quer crescimento do Sport na temporada

Crédito: O Leão foi derrotado pelo Atlético-MG na rodada do Brasileirão (Divulgação / Sport

Um dos destaques do Sport, o goleiro Carlos Eduardo, quer evolução com a camisa rubro-negra nestas próximas semanas. Segundo o arqueiro, a meta é crescer de produção no Leão e fazer um grande segundo semestre no clube.

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- Venho me dedicando muito no dia a dia para melhorar meu rendimento em campo com a camisa do clube. Estou muito motivado para ajudar o grupo e fazer um grande segundo semestre com todos. Esse é o meu objetivo. - afirmou.

VEJA TABELA E SIMULE AS RODADAS DO BRASILEIRÃOPara Eduardo, o elenco vai com tudo para evoluir em 2021.

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