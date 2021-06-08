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futebol

Carlos Eduardo quer crescimento do Sport na temporada

Goleiro tem se destacado no Leão...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 15:58

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 15:58

Crédito: O Leão foi derrotado pelo Atlético-MG na rodada do Brasileirão (Divulgação / Sport
Um dos destaques do Sport, o goleiro Carlos Eduardo, quer evolução com a camisa rubro-negra nestas próximas semanas. Segundo o arqueiro, a meta é crescer de produção no Leão e fazer um grande segundo semestre no clube.
Fred, Fábio Santos...Veja veteranos que têm sido importantes na temporada
- Venho me dedicando muito no dia a dia para melhorar meu rendimento em campo com a camisa do clube. Estou muito motivado para ajudar o grupo e fazer um grande segundo semestre com todos. Esse é o meu objetivo. - afirmou.
VEJA TABELA E SIMULE AS RODADAS DO BRASILEIRÃOPara Eduardo, o elenco vai com tudo para evoluir em 2021.
Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
- O elenco tem trabalhado muito para melhorar o rendimento e aumentar o ritmo nestas próximas semanas. O grupo tem tudo para continuar evoluindo. concluiu.

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