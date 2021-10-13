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futebol

Carlos Eduardo foca em sequência do Brasileirão com a camisa do Sport

Goleiro foi peça importante no começo de temporada do Leão, que briga para sair do Z4 do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 17:16

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 17:16

Crédito: Divulgação / Sport
O goleiro do Sport, Carlos Eduardo, falou sobre o desejo de crescer de produção com o elenco rubro-negro nas próximas semanas. Segundo o jogador, a meta é evoluir e fazer um grande trabalho na reta final do Brasileirão.São Paulo procura novo técnico: veja brasileiros que estão livres no mercado
- Estou trabalhando para ajudar o elenco nesta reta final de temporada. Venho me dedicando ao máximo para terminar o ano com boas atuações e ajudando o Sport a conquistar seus objetivos nos próximos meses - afirmou.
Para Eduardo, o elenco vai com tudo para evoluir em 2021.
SPORT VAI CAIR? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO
- Nosso elenco tem trabalhado para crescer nestas próximas semanas e para encerrar a temporada com vitórias. Essa é a meta de todos - concluiu.
O Sport joga contra o Cuiabá, na quinta-feira (14), às 19h, na Arena Pantanal, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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