Carlos Eduardo foca em sequência do Brasileirão com a camisa do Sport

Crédito: Divulgação / Sport

O goleiro do Sport, Carlos Eduardo, falou sobre o desejo de crescer de produção com o elenco rubro-negro nas próximas semanas. Segundo o jogador, a meta é evoluir e fazer um grande trabalho na reta final do Brasileirão.São Paulo procura novo técnico: veja brasileiros que estão livres no mercado

- Estou trabalhando para ajudar o elenco nesta reta final de temporada. Venho me dedicando ao máximo para terminar o ano com boas atuações e ajudando o Sport a conquistar seus objetivos nos próximos meses - afirmou.

Para Eduardo, o elenco vai com tudo para evoluir em 2021.

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- Nosso elenco tem trabalhado para crescer nestas próximas semanas e para encerrar a temporada com vitórias. Essa é a meta de todos - concluiu.