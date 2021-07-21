Carlos Eduardo foca em evolução no Sport e espera que equipe consiga reagir no Brasileirão

Brigando por uma vaga no time titular do Sport, o goleiro Carlos Eduardo, falou sobre o desejo de crescer de produção com o elenco rubro-negro nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, a meta é evoluir e fazer um grande segundo semestre no clube.- Estou trabalhando muito no dia a dia para crescer de produção e para melhorar meu desempenho em campo na temporada. Estou motivado para esse segundo semestre e confiante em fazer uma boa sequência no clube.