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futebol

Carlos Eduardo foca em evolução no Sport e espera que equipe consiga reagir no Brasileirão

Goleiro do Leão vem buscando espaço no elenco e acredita em sequência positiva...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 14:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jul 2021 às 14:44
Crédito: Divulgação / Sport
Brigando por uma vaga no time titular do Sport, o goleiro Carlos Eduardo, falou sobre o desejo de crescer de produção com o elenco rubro-negro nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, a meta é evoluir e fazer um grande segundo semestre no clube.- Estou trabalhando muito no dia a dia para crescer de produção e para melhorar meu desempenho em campo na temporada. Estou motivado para esse segundo semestre e confiante em fazer uma boa sequência no clube.
Para Eduardo, o elenco vai com tudo para evoluir no restante da temporada e reagir na tabela do Campeonato Brasileiro.- Estamos trabalhando para que o grupo possa evoluir e melhorar os números em 2021. Temos totais condições disso - completou o goleiro.

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