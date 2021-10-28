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futebol

Carlos Eduardo afirma que o Sport tem trabalhado para evoluir no Brasileirão e quer sequência positiva

Goleiro briga por uma vaga no time, mas promete ajudar dentro e fora de campo a equipe...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 16:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2021 às 16:42
Crédito: Divulgação / Sport
Brigando por uma vaga no Sport, o goleiro Carlos Eduardo, destacou o desejo de crescer de produção com o elenco rubro-negro nas próximas partidas. Segundo o jogador, a meta é evoluir e fazer uma boa reta final de temporada.- Tenho trabalhado muito para continuar ajudando e crescendo com a camisa do clube. Vou me dedicar ao máximo para terminar a temporada contribuindo dentro e fora de campo. Estou muito motivado - afirmou o goleiro.
Para Eduardo, o elenco vai com tudo para encerrar o ano com vitórias.- Nossa equipe tem trabalhado muito para evoluir e melhorar seu desempenho em campo na temporada. Vamos continuar nos dedicando para terminarmos o ano com vitórias - completou o atleta do clube de Recife.

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