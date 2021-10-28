Carlos Eduardo afirma que o Sport tem trabalhado para evoluir no Brasileirão e quer sequência positiva

Brigando por uma vaga no Sport, o goleiro Carlos Eduardo, destacou o desejo de crescer de produção com o elenco rubro-negro nas próximas partidas. Segundo o jogador, a meta é evoluir e fazer uma boa reta final de temporada.- Tenho trabalhado muito para continuar ajudando e crescendo com a camisa do clube. Vou me dedicar ao máximo para terminar a temporada contribuindo dentro e fora de campo. Estou muito motivado - afirmou o goleiro.