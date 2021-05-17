Carlos Eduardo acredita em boa temporada no Sport e elogia força do elenco para 2021

Titular do Sport, o goleiro Carlos Eduardo, falou sobre o desejo de crescer de produção com o elenco rubro-negro nas próximas semanas. Segundo o jogador, a meta é evoluir e fazer um grande segundo semestre no clube.- Tenho trabalhado muito no dia a dia para melhorar meu rendimento em campo nestas próximas semanas. Estou motivado para continuar fazendo um grande trabalho com a camisa do Sport ao longo deste ano de 2021.