Carlos Eduardo acredita em boa temporada no Sport e elogia força do elenco para 2021

Titular do Sport, o goleiro Carlos Eduardo, falou sobre o desejo de crescer de produção com o elenco rubro-negro nas próximas semanas. Segundo o jogador, a meta é evoluir e fazer um grande segundo semestre no clube.- Tenho trabalhado muito no dia a dia para melhorar meu rendimento em campo nestas próximas semanas. Estou motivado para continuar fazendo um grande trabalho com a camisa do Sport ao longo deste ano de 2021.
Para Eduardo, o elenco vai com tudo para evoluir em 2021 e avalia que tem as peças necessárias para uma ótima temporada.- Temos um ótimo elenco e em condições de fazer um grande ano. Temos totais condições de evoluir nestas próximas semanas e alcançarmos nossos objetivos nesta temporada - completou o goleiro do rubro-negro de Recife.