Carlos Carvalhal volta a falar sobre o interesse do Flamengo e cita as condições para deixar o Braga

O Flamengo pisará no acelerador na busca pelo substituto de Renato Gaúcho neste domingo, quando Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, aterrissará em Portugal e se encontrará com Bruno Spindel, diretor executivo da pasta, para iniciar reuniões com nomes que estão no alvo para 2022. E Carlos Carvalhal, do Braga, é um deles, apesar de se esquivar na abordagem mais recente acerca do tema: - Tenho contrato com o Braga. Eu já tive várias abordagens, não sei se tiveram seguimento ou não. Eu sempre digo que tenho contrato com o Braga. Não há possibilidade de ter acordo comigo, o acordo tem que ser com o Braga. Estou nas mãos do presidente. A partir daí não tenho nada a acrescentar. Estou focado no meu trabalho. Estou focado no jogo de amanhã. As notícias que vêm, umas são verdades outras são especulações. Mas isso faz parte da vida de quem vive no futebol - falou Carvalhal, em entrevista coletiva cedida neste sábado, véspera do jogo contra o Belenenses, pela Liga Portuguesa.
- O Braga é a minha pele, só saio daqui se o Braga entender que pode fazer um bom negócio ou se entender que eu não devo continuar a serviço do clube. Estou fazendo o melhor que sei, com determinação e muita energia, para tentar ganhar pelo clube - completou, citando condições para sair.
O Braga de Carvalhal vem de duas derrotas consecutivas (uma no Português, pelo placar mínimo contra o Porto, e a outra, a mais recente, uma goleada diante do Boavista, por 5 a 1, pela Taça da Liga). O vínculo com o clube se encerra em junho de 2022.
Além de Carvalhal, o Flamengo, deste domingo até a próxima quarta-feira, pretende e deve se reunir com outros técnicos portugueses: Paulo Sousa (técnico da seleção polonesa), Jorge Jesus (Benfica) e Rui Vitória (também sem clube) - veja mais aqui. Outro alvo, Paulo Fonseca não se interessou pelo Fla.