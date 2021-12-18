Carlos Carvalhal volta a falar sobre o interesse do Flamengo e cita as condições para deixar o Braga

O Flamengo pisará no acelerador na busca pelo substituto de Renato Gaúcho neste domingo, quando Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, aterrissará em Portugal e se encontrará com Bruno Spindel, diretor executivo da pasta, para iniciar reuniões com nomes que estão no alvo para 2022. E Carlos Carvalhal, do Braga, é um deles, apesar de se esquivar na abordagem mais recente acerca do tema: - Tenho contrato com o Braga. Eu já tive várias abordagens, não sei se tiveram seguimento ou não. Eu sempre digo que tenho contrato com o Braga. Não há possibilidade de ter acordo comigo, o acordo tem que ser com o Braga. Estou nas mãos do presidente. A partir daí não tenho nada a acrescentar. Estou focado no meu trabalho. Estou focado no jogo de amanhã. As notícias que vêm, umas são verdades outras são especulações. Mas isso faz parte da vida de quem vive no futebol - falou Carvalhal, em entrevista coletiva cedida neste sábado, véspera do jogo contra o Belenenses, pela Liga Portuguesa.