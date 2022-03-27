Carlos Brazil mantém tranquilidade sobre SAF e pede cuidados na internet: 'Sonho com o Vasco forte'

A iminente venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Vasco para a 777 Partners gera otimismo no clube e na torcida. Mais adiante, deverá resultar em investimentos vultosos e poderá acarretar em mudanças na estrutura de comando do departamento. Assim aconteceu, por exemplo, no Cruzeiro e no Botafogo, que trocaram técnico e executivo. No caso do Cruz-Maltino, Carlos Brazil se mantém tranquilo.- Eu vim para o Vasco acreditando nessa diretoria. Voltei para cá pelo amor que tenho ao clube e por acreditar no projeto. E, dentro desse projeto, eu nunca fui enganado. Sempre me disseram que o Vasco tinha a possibilidade de ter o futebol vendido. Isso sempre foi dito e eu me preparo para isso, para que o clube seja vendido. Os novos diretores, os novos chefes, se entenderem que eu não sou a pessoa que eles esperam não tem problema nenhum - ponderou Brazil, em entrevista exclusiva ao LANCE! concedida na última quarta-feira. E completou:

- Costumo dizer que não tenho problema nenhum com a crítica. Nenhum, nenhum, nenhum. Só tenho problema com a ofensa, porque ela passa do limite. Acho que a crítica não precisa vir agregada à ofensa pessoal. E muitas vezes as pessoas extrapolam e ofendem. Eu acabo pedindo para quem cuida das minhas redes sociais que bloqueie porque eu acho que a gente não tem que compartilhar a má educação. Mas a crítica, não, ela é sempre muito bem-vinda e nós vamos refletir sempre se podemos ou não aproveitar algo dela. Se é uma crítica construtiva, precisamos realmente refletir e procurar melhorar profissionalmente - analisa Brazil.

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Paralelamente à cobrança - principalmente pela montagem de elenco - Carlos Brazil alerta às notícias falsas que tenta combater. O dirigente do Vasco clama por cuidado aos profissionais de mídia tradicional e independente. Em última instância, para que tomem cuidado com os sentimentos dos torcedores.

- É um negócio impressionante. "Ah, o Vasco vai contratar o fulano". Pronto, virou verdade: o Vasco vai contratar o fulano. Aí enche o meu Whatsapp de perguntas: "Está contratando mesmo? É verdade isso? Não é verdade?" É uma loucura, um negócio de maluco. E daqui a pouco se noticia que a SAF vai colocar X milhões para contratar jogadores, e isso também vira uma verdade. Mas quem publicou isso? Muitas vezes a matéria não é nem assinada por alguém, é simplesmente um perfil no Twitter, no Instagram, seja lá onde for. Opinião que vira informação e informação que, infelizmente, não é verídica. E a gente sofre com isso - lamentou, antes de acrescentar: