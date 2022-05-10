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Carlos Brazil lembra invencibilidade do Vasco e projeta melhores atuações 'lá pela 10ª ou 11ª rodada'

Gerente de futebol do Cruz-Maltino lembra que, apesar não apresentar atuações vistosas, time ainda não perdeu na Série B. Contudo, projeta a evolução da equipe...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 17:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 17:18
A tensão é uma frequente no Vasco, mas a pressão já esteve mais intensa não faz muito tempo. Atualmente, o time beira o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. E apesar de as atuações do time ainda não convencerem a torcida, o gerente geral de futebol, Carlos Brazil, vê virtudes na trajetória da equipe.- A gente espera que o Vasco não deixe de estar na briga. Que a gente já veja a evolução desse time nas próximas rodadas. Que os jogadores se adaptem e se conectem mais. Esperamos que lá pela 10ª ou 11ª rodada estejamos apresentando um futebol melhor, no nosso planejamento interno - afirmou Carlos Brazil em entrevista ao canal de televisão por assinatura Sportv. E completou:
- Não se faz um time da noite para o dia. O clube precisa ter uma filosofia implantada de jogo, e os jogadores precisam entender essa ideia. Isso não acontece da noite para o dia, infelizmente. Mas mesmo assim é uma equipe que se mantém invicta e na briga. De certa forma isso é satisfatório - analisou o dirigente.Além de Brazil e do presidente do clube, Jorge Salgado, o técnico Zé Ricardo estava fortemente pressionado no cargo. O Cruz-Maltino venceu pela primeira vez na Série B na quarta rodada, mas, desde então, empatou fora de casa e ganhou outra partida - a do último sábado, contra o CSA, em São Januário.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Crédito: CarlosBrazilvive,noVasco,anecessidadedeadministrarcrisessubsequentes(RafaelRibeiro/Vasco

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