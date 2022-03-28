Carlos Brazil lembra dificuldades no mercado e exalta jogadores do Vasco: 'Extremamente comprometidos'

O Vasco vive, após o Campeonato Carioca e a eliminação precoce na Copa do Brasil, momento de ajuste nos elencos. E a montagem do elenco passa pelo segundo momento: primeiro, resetar um elenco com orçamento reduzido; agora, compor, como possível, nas posições em que as lacunas não haviam sido preenchidas ou as expectativas não foram atingidas. Mas o principal responsável pelo processo, o gerente geral de futebol Carlos Brazil, se equilibra entre o que pode e o que a torcida deseja.- A expectativa e a realidade. Sempre falamos isso. Criam-se expectativas e cobram-se essas expectativas. Sempre fui muito sincero com o torcedor, com a diretoria, com todos que trabalhei, com a imprensa e não posso deixar de ser sincero nunca - afirmou Brazil na entrevista exclusiva concedida ao LANCE!. Esta é a sexta e última parte. Você pode ler as demais em links pouco abaixo.

Mais de 20 jogadores deixaram o clube. Foram contratados para o primeiro trimestre 15 jogadores. Uma reformulação como poucas vezes se viu no Vasco. E o saldo de aproveitamento dentre os que chegaram a São Januário, para o dirigente, foi positivo.

- Dentro da realidade financeira do clube, dentro do que se pôde fazer, trouxemos jogadores extremamente comprometidos com o projeto. Isso era o que tínhamos de mais importante. Você lembra que, no início, muito se falou que o Vasco vinha com atrasos salariais constantes. Muitos jogadores tinham insegurança de jogar no Vasco. Nós recebemos, realmente, muitas negativas. O Zé Ricardo chegou a falar sobre isso em entrevista, eu cheguei a falar sobre isso em entrevista. Foram muitas negativas por conta dessas dificuldades financeiras do Vasco - admitiu Carlos Brazil, que detalhou as dificuldades.

- Precisávamos trazer jogadores de forma gratuita, que viessem por salário (sem alto valor para transferência). Esse número de jogadores já é reduzido, não é tão amplo. E à medida que o tempo passa, esse número de jogadores se reduz porque, evidentemente, tem outros clubes querendo esses que vêm de forma gratuita. Então, é evidente que você tem um leque maior no início do ano e um leque menor à medida que o tempo passa - observou.METAS PARA O ANO E SUGESTÃO À CBFÉ óbvio que o principal objetivo da temporada do Vasco é fazer uma campanha, na Série B do Campeonato Brasileiro, que garanta o retorno do time à elite nacional. Mas como o departamento de planejou planejou a chegada até a competição mais importante para o time.

- Sabíamos das dificuldades que teríamos no início do ano. Quais eram os nossos objetivos? Preparar a equipe, ver as deficiências para corrigi-las e estar na semifinal do Campeonato Carioca, no mínimo, porque isso seria muito importante para fazermos jogos grandes. Esses jogos grandes nós sabíamos que seriam jogos muito difíceis para o Vasco, mas dariam confiança, know-how, casca para esses jogadores chegarem na Série B. E esperávamos chegar, na Copa do Brasil, muito mais longe do que chegamos. Pelo menos como meta era chegar nas oitavas de final. Houve uma fatalidade - lamentou Carlos Brazil.O Cruz-Maltino foi eliminado pela Juazeirense na segunda fase da Copa do Brasil, numa disputa por pênaltis após empate no tempo regulamentar. O gerente geral do Vasco não culpa a circunstância, mas deixa uma sugestão à CBF.

- Não poderíamos ser eliminados da Copa do Brasil, mas aconteceu. Agora, cabe uma crítica construtiva ao regulamento que a CBF fez: temos um ranking. E para que serve o ranking? Ainda que se queira fazer uma Copa do Brasil com vários clubes - e eu acho que essa competição é bem democrática porque dá oportunidade de muitos clubes do Brasil participarem - há de se ter uma valorização da competição procurando respeitar os clubes melhores ranqueados. Não pode, na minha opinião, na primeira e segunda fases ser sorteio. A vantagem de jogar em casa tem que ser do clube melhor ranqueado, na minha opinião. E é apenas uma opinião - analisou, antes de explicar: