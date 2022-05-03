Carlo Ancelotti revela que deseja se aposentar no Real Madrid

O Real Madrid se prepara para chegar em mais uma final de Champions League. Em entrevista ao ‘Prime Vídeo’, o técnico Carlo Ancelotti revelou que pretende se aposentar no clube merengue.> Rodrygo lamenta derrota do Real Madrid para o Manchester City, mas avisa: 'Em casa, vamos com tudo'

- Depois desta etapa no Real Madrid é provável que me aposente. Mas se o Real Madrid quiser que eu esteja aqui por mais 10 anos, estarei por mais 10 anos - contou.

O treinador criou forte identificação com o clube merengue. Ancelotti foi campeão da Champions League em 2013/14 e está na semifinal da atual edição da competição. Além disso, conquistou o título da La Liga desta temporada.

Campeão por clubes como Milan, Chelsea, Juventus, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, Carlo Ancelotti contou ter planos pessoais para aproveitar a família assim que se aposentar.

- Gostaria de estar com meus netos, ficar de férias com minha esposa. Há tantas coisas a fazer que tive que deixar de lado... Ir a muitos lugares que nunca fui. Nunca fui à Austrália, nunca fui ao Rio de Janeiro. Infelizmente, não se pode fazer tudo. Assim, no dia que me aposentar, terei todas essas coisas para fazer - disse.