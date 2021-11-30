Carlinhos tem acerto para jogar o Carioca de 2022 pelo Botafogo

Carlinhos deve permanecer no Botafogo até o final do Carioca de 2022. O lateral-esquerdo chegou ao clube por empréstimo do Fortaleza com vínculo até o fim deste ano. Porém, o Alvinegro já havia acordado um pré-contrato para a disputa do estadual no ano que vem.O lateral chegou ao clube no início de setembro, junto com o meia Luiz Henrique. Ambos vieram do Fortaleza, com a aprovação do técnico Enderson Moreira. Carlinhos chegou num momento importante, quando o jovem lateral-esquerdo Hugo havia se lesionado e o Botafogo estava em crescente no campeonato.