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futebol

Carlinhos tem acerto para jogar o Carioca de 2022 pelo Botafogo

Lateral-esquerdo veio de empréstimo do Fortaleza até o fim do ano, mas tem acordo para disputar o estadual do ano que vem
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LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2021 às 15:13

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 15:13

Carlinhos deve permanecer no Botafogo até o final do Carioca de 2022. O lateral-esquerdo chegou ao clube por empréstimo do Fortaleza com vínculo até o fim deste ano. Porém, o Alvinegro já havia acordado um pré-contrato para a disputa do estadual no ano que vem.O lateral chegou ao clube no início de setembro, junto com o meia Luiz Henrique. Ambos vieram do Fortaleza, com a aprovação do técnico Enderson Moreira. Carlinhos chegou num momento importante, quando o jovem lateral-esquerdo Hugo havia se lesionado e o Botafogo estava em crescente no campeonato.
> Botafogo termina Série B com o melhor ataque e a melhor defesa
O vínculo para a disputa do Carioca de 2022 acontecerá após o contrato com o Fortaleza se encerrar. Dentro deste novo contrato, existe a possibilidade de prorrogação do vínculo até o fim de 2022, a depender do rendimento de Carlinhos no estadual.
Crédito: CarlinhosemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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