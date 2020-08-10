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futebol

Carlinhos e Parede aparecem no BID e podem estrear pelo Vasco

Meia, que será apresentado nesta terça-feira, e atacante se juntam a Marcelo Alves e Ygor Catatau como reforços regularizados. Neto Borges deve atuar só mais adiante...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 16:10

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 16:10

Crédito: Guilherme Parede poderá ser titular já no primeiro jogo pelo Cruz-Maltino (Reprodução/YouTube
A segunda-feira confirmou a liberação oficial de dois jogadores para o Vasco: o meia Carlinhos e o atacante Guilherme Parede tiveram seus nomes registrados no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, e podem estrear pelo Cruz-Maltino. Desdes, primeiro será apresentado à torcida nesta terça-feira, em transmissão do canal do clube no Youtube.Agora, somente o lateral-esquerdo Neto Borges, que ainda não foi anunciado oficialmente como reforço, não foi regularizado para atuar. O Vasco estreia no Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, contra o Sport, em São Januário.
Para a retomada do futebol nacional, o Cruz-Maltino contratou, até o momento, Carlinhos, Guilherme Parede, Neto Borges (em finalização dos trâmites), Marcelo Alves e Ygor Catatau.

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