Carlinhos e Parede aparecem no BID e podem estrear pelo Vasco

A segunda-feira confirmou a liberação oficial de dois jogadores para o Vasco: o meia Carlinhos e o atacante Guilherme Parede tiveram seus nomes registrados no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, e podem estrear pelo Cruz-Maltino. Desdes, primeiro será apresentado à torcida nesta terça-feira, em transmissão do canal do clube no Youtube.Agora, somente o lateral-esquerdo Neto Borges, que ainda não foi anunciado oficialmente como reforço, não foi regularizado para atuar. O Vasco estreia no Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, contra o Sport, em São Januário.