Carli volta a criticar o Goiás em vetar torcida do Botafogo na Série B e diz: 'Não foi o resultado que queríamos'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O fato do Goiás não ter aberto um setor destinado à torcida visitante no jogo da Série B do Brasileirão voltou a entrar em tona no Botafogo. Capitão do Alvinegro, Joel Carli, voltou a citar o acontecimento em um tom de reprovação.+ S/A: Botafogo fecha parceria com a XP para buscar investidores no exterior visando clube-empresa

O zagueiro já havia falado sobre o episódio na saída do campo, afirmando que a partida já havia começado da "maneira errada". Nas quatro linhas, Goiás e Botafogo empataram por 1 a 1 na Serrinha.

– Quero agradecer ao apoio (dos torcedores). A gente aqui lamenta muito todo o procedimento de vocês não poderem comparecer no estádio, mas a gente lutou, se entregou. Tentamos jogar, não foi o resultado que queríamos. Mas é um empate, continuamos o nosso caminho - afirmou Carli em entrevista à "BotafogoTV".