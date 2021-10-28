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Carli volta a criticar o Goiás em vetar torcida do Botafogo na Série B e diz: 'Não foi o resultado que queríamos'

Esmeraldino não abriu setor para torcedores do Botafogo em partida pelo Brasileirão; zagueiro afirmou que empate não foi o esperado, mas equipe segue rumo à Série A...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 18:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2021 às 18:12
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O fato do Goiás não ter aberto um setor destinado à torcida visitante no jogo da Série B do Brasileirão voltou a entrar em tona no Botafogo. Capitão do Alvinegro, Joel Carli, voltou a citar o acontecimento em um tom de reprovação.+ S/A: Botafogo fecha parceria com a XP para buscar investidores no exterior visando clube-empresa
O zagueiro já havia falado sobre o episódio na saída do campo, afirmando que a partida já havia começado da "maneira errada". Nas quatro linhas, Goiás e Botafogo empataram por 1 a 1 na Serrinha.
– Quero agradecer ao apoio (dos torcedores). A gente aqui lamenta muito todo o procedimento de vocês não poderem comparecer no estádio, mas a gente lutou, se entregou. Tentamos jogar, não foi o resultado que queríamos. Mas é um empate, continuamos o nosso caminho - afirmou Carli em entrevista à "BotafogoTV".
O Botafogo volta aos gramados na próxima quarta-feira para enfrentar o Confiança às 19h no Estádio Nilton Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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