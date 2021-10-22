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Carli vive maior série de jogos pelo Botafogo na Série B; aproveitamento é de 83% com o argentino em campo

Zagueiro atua por quatro partidas de forma seguida, tem maior sequência como titular na reta final do Brasileirão e é fundamental para manter segurança no sistema defensivo...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2021 às 07:00

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 07:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Um "reforço caseiro" que veio em boa hora. Joel Carli, que outrora sofria com problemas físicos, engatou a maior sequência de jogos como titular do Botafogo na Série B do Brasileirão: já são quatro partidas atuando todos os 90 minutos dos duelos. + Botafogo: Carli e Kanu fazem artilheiro da Série B passar em branco e seguem com série positiva
O Botafogo sente a diferença do camisa 3 em campo. Nestas quatro partidas, o Botafogo levou dois gols - ambos na derrota para o Avaí. O time passou em branco nas vitórias sobre CRB e Brusque e no empate contra o Cruzeiro, em um duelo que a Raposa foi bem ativa no campo ofensivo.
A maior sequência do argentino, até então, era de três partidas seguidas entrando em campo - algo cumprido nas vitórias sobre Vila Nova, Coritiba e Remo entre o fim de agosto e o começo de setembro.
Carli sofreu uma lesão no tornozelo depois dessa bateria de jogos e ficou longe dos gramados por mais de três semanas, retornando de titular na vitória sobre o Sampaio Corrêa. A diretoria optou por não escalá-lo contra o Vitória, dias depois do confronto contra a equipe maranhense, para que ele pudesse ter uma semana cheia de treinamentos.
Deu certo. Desde então, Carli não voltou a desfalcar o Botafogo e reafirmou a importância para o sistema defensivo. O Alvinegro tem oito vitórias, um empate e uma derrota com o argentino em campo - um aproveitamento de 83,3%.

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