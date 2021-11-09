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Carli lidera o vestiário do Botafogo na goleada sobre o Vasco e comemora: 'A gente jogou para c... e atropelou'

Zagueiro puxa a palavra no elenco do Alvinegro antes e depois da partida em São Januário...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 21:06

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 21:06

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Joel Carli foi o ponto de liderança do Botafogo antes e depois da goleada por 4 a 0 sobre o Vasco, no último domingo, pela 34ª rodada da Série B do Brasileirão. O capitão inflamou o vestiário e puxou a palavra para falar do elenco e sobre o acesso.+ Botafogo demonstra interesse na permanência de Marco Antônio, mas valor de compra é acima da realidade
Antes da partida, o tom foi de motivação. Carli lembrou das pessoas que o elenco deixou para trás com o intuito de estar ali naquele momento e ressaltou o quão perto o Botafogo estava perto do acesso para a elite do Campeonato Brasileiro.
– A gente sabe que temos muito mais jogo que um "super clássico". Temos o trabalho, nós pessoalmente deixamos muita coisa para trás para estar aqui... Família, amigos, problemas para ser o nosso incentivo. Hoje estamos muito perto do sonho, uma vitória. Temos que deixar esse grupo marcado para todo mundo falar que esse grupo foi f* porque trabalhou, se dedicou e foi na casa do Vasco e ganhou. É hoje! - afirmou, em trecho disponibilizado em vídeo na "BotafogoTV".
Com o 4 a 0 no placar, a palavra foi de alívio e agradecimento. O camisa 3 reconheceu que a vaga na elite do Brasileirão é iminente e afirmou que o elenco vai ficar marcado pela dedicação e trajetória nesta Série B, colocando o resultado em São Januário como prova.
– Não sei se a maioria lembra quando a gente se reuniu no hotel, o professor (Enderson Moreira) ainda não tinha chegado. Falamos muito do que tínhamos pela frente, íamos passar mais tempo junto do que com a nossa família e a gente trabalhou por esse objetivo (acesso). Matematicamente não atingimos mas no decorrer dos dias vamos alcançar. Com tudo isso que aconteceu hoje aqui (São Januário) a gente toma a dimensão de quanto o nosso grupo foi f*. O outro time tinha o mesmo objetivo com toda a torcida contra e a gente veio aqui jogou pra c* e atropelou. Eu acho que a gente mereceu vencer hoje. Eu sonhei muito com esse momento, nunca imaginei que esse caminho ia ser tão gostoso. Esse grupo vai ficar marcado - completou.

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