Carli lidera o vestiário do Botafogo na goleada sobre o Vasco e comemora: 'A gente jogou para c... e atropelou'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Joel Carli foi o ponto de liderança do Botafogo antes e depois da goleada por 4 a 0 sobre o Vasco, no último domingo, pela 34ª rodada da Série B do Brasileirão. O capitão inflamou o vestiário e puxou a palavra para falar do elenco e sobre o acesso.+ Botafogo demonstra interesse na permanência de Marco Antônio, mas valor de compra é acima da realidade

Antes da partida, o tom foi de motivação. Carli lembrou das pessoas que o elenco deixou para trás com o intuito de estar ali naquele momento e ressaltou o quão perto o Botafogo estava perto do acesso para a elite do Campeonato Brasileiro.

– A gente sabe que temos muito mais jogo que um "super clássico". Temos o trabalho, nós pessoalmente deixamos muita coisa para trás para estar aqui... Família, amigos, problemas para ser o nosso incentivo. Hoje estamos muito perto do sonho, uma vitória. Temos que deixar esse grupo marcado para todo mundo falar que esse grupo foi f* porque trabalhou, se dedicou e foi na casa do Vasco e ganhou. É hoje! - afirmou, em trecho disponibilizado em vídeo na "BotafogoTV".

Com o 4 a 0 no placar, a palavra foi de alívio e agradecimento. O camisa 3 reconheceu que a vaga na elite do Brasileirão é iminente e afirmou que o elenco vai ficar marcado pela dedicação e trajetória nesta Série B, colocando o resultado em São Januário como prova.