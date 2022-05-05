Carli está fora de clássico entre Botafogo e Flamengo

O Botafogo informou nesta quinta-feira uma baixa para o clássico contra o Flamengo. O zagueiro Joel Carli, que vinha se recuperando de lesão no tornozelo, ainda não está em condições de jogo e vai ficar de fora do duelo válido pela 5ª rodada do Brasileirão.> Com Luís Castro, Botafogo aumenta desarmes e dobra interceptações em relação ao Carioca

O técnico Luís Castro terá poucas opções disponíveis para o setor defensivo da equipe. Isto porque Kanu e Philipe Sampaio também estão fora do clássico por lesão. Os zagueiros à disposição são Victor Cuesta, Klaus e os jovens Lucas Mezenga e Kawan.

Apesar de desfalcar a equipe no clássico, Carli já treina normalmente com o grupo e está em evolução. Porém, não atua desde o início de março e está sem condições de jogo. A última partida do zagueiro foi contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca.

O clássico Flamengo e Botafogo está marcado para este domingo, às 11h, no Mané Garrincha, em Brasília. Isto porque o Maracanã vai passar por uma reforma no gramado.