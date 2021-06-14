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Carli e Ricardinho incentivam o grupo em vitória sobre o Remo; veja os bastidores do triunfo do Botafogo

Jogadores experientes teceram palavras de apoio ao grupo durante a preleção antes da vitória por 3 a 0 sobre a equipe paraense. Com o triunfo, time ocupa a terceira colocação...

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 17:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jun 2021 às 17:07
Crédito: Botafogo venceu mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro (Imagem: Reprodução/Botafogo TV
O Botafogo garantiu mais uma vitória na Série B do Campeonato Braisleiro e ocupa a terceira colocação da competição. Invicto, o time subiu de produção e derrotou o Remo por 3 a 0 no Estádio Raulino de Oliveira. No vídeo dos bastidores da vitória divulgado pelo canal do clube no Youtube, os experientes Joel Carli e Ricardinho comandaram a preleção com palavras de incentivo.
> Confira a classificação da série B do Campeonato Brasileiro
– É para entrar com toda humildade dentro de campo e se sacrificar, não achar que está bom. Temos que melhorar muito. Bora, rapaziada – pediu o zagueiro Joel Carli, e em seguida Ricardinho também incentivou a equipe.
– Não podemos nos contentar com o bom jogo da semana passada, é buscar mais hoje. Melhor que ganhar o jogo é vencer duas vezes. Vamos somar a segunda vitória seguida – diz Ricardinho.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Durante a preleção, o técnico Marcelo Chamusca e o auxiliar Lucio Flavio também orientaram o time. Os pedidos foram de muita entrega em campo para fechar a semana com uma boa vitória e terminar a rodada entre os quatro primeiros, como aconteceu.
– Semana mais uma vez foi boa, vamos fechar com uma grande vitória – comentou Lucio Flavio, e em seguida Chamusca acrescentou.
– Tem que marcar muito, moçada, espírito para recuperar bola. Quanto tiver ela, confiança para jogar. Ganha duelo, ganha duelo, faz toda a diferença – alertou o comandante alvinegro.
No gramado, quem incentivou os jogadores foi o preparador físico Roger Gouveia. Ele cobrou o grupo ao dizer que os atletas necessitavam mostrar em campo tudo que fizeram nos treinamentos ao longo da semana.
– Para dar um passo à frente no sucesso precisa dar dois passos à frente na humildade. Vencemos adversário que vai brigar pelo acesso. Esse grupo é formado para grandes conquistas, vamos transferir para dentro de campo, com humildade e pegada. Transferir tudo que treinamos durante a semana para o jogo – salientou o preparador físico.
Após a vitória, o meio-campista Chay comentou sobre a vitória e destacou a importância de mais três pontos para a sequência do Botafogo na competição. O jogador marcou dois gols em dois jogos com a camisa alvinegra e tem se destacado em seu início no clube carioca.
- Vitória muito boa. Um placar bom para gente, pra dar mais ânimo e força. São mais três pontos para nossa sequência - completou o camisa 14.

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