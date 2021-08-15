Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Carli comemora vitória, diz que o Botafogo merece voltar para Série A e afirma: 'Estamos no caminho certo'
futebol

Carli comemora vitória, diz que o Botafogo merece voltar para Série A e afirma: 'Estamos no caminho certo'

Na primeira partida como titular desde que voltou ao Botafogo, o zagueiro marcou o gol da vitória, que garante o Alvinegro como melhor mandante da Série B...

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 20:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 ago 2021 às 20:26
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O nome da vitória do Botafogo sobre o Brasil de Pelotas por 1 a 0, no Nilton Santos, em partida válida pela 18ª rodada da Série B, neste domingo, foi Joel Carli. No primeiro jogo como titular desde que retornou ao time de General Severiano, o zagueiro marcou o gol que garantiu mais três pontos para o Alvinegro na tabela.
Ao fim da partida em entrevista ao Premiere, Carli não escondeu a felicidade por estar de volta e por ter marcado o gol da vitória. O zagueiro também destacou que o Botafogo está no caminho certo e que merece retornar à elite do futebol brasileiro.> Rescisão é publicada no BID, e Rafael Carioca não é mais jogador do Botafogo - Primeiramente, (estou) muito feliz pela estreia (no time titular) com gol, conseguimos o triunfo, o campeonato é muito difícil. Acho que o jogo foi bom e estamos no caminho certo. Vamos à briga, porque o Botafogo merece voltar para a Série A - disse Carli.> Veja a tabela da Série BO Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira contra o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, às 19h. Já o Brasil de Pelotas joga na próxima quinta-feira, no Bento Freitas, às 21h30. Ambas as partidas são válidas pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados