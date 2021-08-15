Carli comemora vitória, diz que o Botafogo merece voltar para Série A e afirma: 'Estamos no caminho certo'

O nome da vitória do Botafogo sobre o Brasil de Pelotas por 1 a 0, no Nilton Santos, em partida válida pela 18ª rodada da Série B, neste domingo, foi Joel Carli. No primeiro jogo como titular desde que retornou ao time de General Severiano, o zagueiro marcou o gol que garantiu mais três pontos para o Alvinegro na tabela.

Ao fim da partida em entrevista ao Premiere, Carli não escondeu a felicidade por estar de volta e por ter marcado o gol da vitória. O zagueiro também destacou que o Botafogo está no caminho certo e que merece retornar à elite do futebol brasileiro.> Rescisão é publicada no BID, e Rafael Carioca não é mais jogador do Botafogo - Primeiramente, (estou) muito feliz pela estreia (no time titular) com gol, conseguimos o triunfo, o campeonato é muito difícil. Acho que o jogo foi bom e estamos no caminho certo. Vamos à briga, porque o Botafogo merece voltar para a Série A - disse Carli.> Veja a tabela da Série BO Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira contra o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, às 19h. Já o Brasil de Pelotas joga na próxima quinta-feira, no Bento Freitas, às 21h30. Ambas as partidas são válidas pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.