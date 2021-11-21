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Carli comemora título da Série B do Botafogo: ‘Voltei para isso’

Alvinegro venceu o Brasil de Pelotas por 1 a 0 neste domingo e se sagrou Campeão da Série B com uma rodada de antecedência
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 nov 2021 às 18:49

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 18:49

O Botafogo é Campeão da Série B! O Alvinegro bateu o Brasil de Pelotas por 1 a 0 neste domingo e conquistou o título com uma rodada de antecedência. Após a partida, o zagueiro Carli comentou sobre a temporada do clube e disse que retornou ao Glorioso para conquistar o acesso e o troféu.> Confira a tabela da Série B
- Tivemos uma eliminação muito precoce na Copa do Brasil, um começo de Série B muito abaixo. A gente deu a volta por cima com o trabalho do Enderson, que foi um trabalho espetacular. A gente confia muito no nosso clube, nas pessoas que estão trabalhando lá. Eu voltei para isso, voltei porque o Botafogo é um time gigante, não poderia passar de novo por essa situação. Além de conseguir o acesso, nosso grupo merecia ser campeão. Fomos os melhores em grande parte do campeonato, então todo o grupo está de parabéns - disse o argentino.
> Ao L!, diretor de documentário revela ansiedade: 'Importante pro Botafogo ter um registro desse momento'
O próximo compromisso do Botafogo é no domingo, contra o Guarani. Pela última rodada da Série B, o Alvinegro joga no Nilton Santos para mais de 29 mil pessoas.
Crédito: JoelCarlicomemorandoacessodoBotafogo(Foto:ThiagoMendes/W9Press/Lancepress!

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