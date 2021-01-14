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futebol

Carla Nunes não renova e se despede do Palmeiras

Camisa 10 deixa o Verdão após ser artilheira do time e ter até bandeirão com seu rosto...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 11:00

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 11:00

Crédito: Carlos Santana/Portal da Base Brasil
Maior artilheira da história do Palmeiras feminino com 34 gols, Carla Nunes deixou o Verdão nesta janela de transferências do futebol feminino. Com contrato a expirar no começo do próximo mês, Carla, entre tantas, não seguirá no Verdão.
- Os times de coração dos maiores influenciadores do Brasil
A história da artilheira no Palmeiras foi muito significativa. Ela terminou o Brasileiro Feminino de 2020 como a principal goleadora do Brasileirão, com 12 gols. No Palmeiras, Carla ainda foi campeã da Copa Paulista de 2019 e atingiu, no total, 34 gols em 49 jogos.
Confira a classificação do Brasileirão 2020​Primeira mulher a marcar um gol no Allianz Parque, contra o Santos pelo Brasileiro, a goleadora é a única jogadora a ter um bandeirão no Allianz Parque com seu rosto. Em sua passagem, foi alçada ao posto de principal referência de equipe.
Vivendo um processo de reformulação, o Palmeiras, apesar de várias saídas e chegadas de reforços, renovou com Juliana e outras quatro atletas, sendo estas as zagueiras Agustina e Thaís, a meia Ary Borges e a atacante Ottilia.

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