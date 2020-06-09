Carisma, liderança e títulos marcam primeiro ano de Rafinha no Flamengo

Um dos mais experientes do elenco, Rafinha rapidamente se tornou um dos líderes da equipe. Dentro de campo, comanda o time com sua experiência e qualidade. Fora, o carisma o levou ao patamar de "rei da resenha e do samba". O lateral-direito também se destaca por ser um dos que mais conversa com os jovens, dos que sobem das divisões de base ao recém-contratados pelo clube. View this post on Instagram Bom dia, Nação! O nosso lateral-direito Rafinha completa hoje 1 ano de Mengão. Parabéns, craque! Que venham muitos mais! Com o Manto, Rafinha disputou 38 jogos, com 29 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas. Um aproveitamento de 81,5%. Ele deu 6 assistências. Conquistou os títulos: Brasileiro (2019), Libertadores (2019), Supercopa (2020), Recopa (2020) e Taça Guanabara (2020). #CRF . ? @alexandrevidalfotografo, @marcelocortes_ e @paulareis.raw / CRF A post shared by Flamengo (@flamengo) on Jun 9, 2020 at 5:42am PDT View this post on Instagram Alguns dos momentos marcantes do nosso @r_13official com o Manto Sagrado! ?❤️? #CRF A post shared by Flamengo (@flamengo) on Jun 9, 2020 at 10:07am PDT View this post on Instagram 1 ANO DE MENGAO?⚫️...!!! OBRIGADO FLAMENGO????? GOSTARIA DE AGRADECER A TODOS MEUS COMPANHEIROS DE TIME POR ESSE ANO MARAVILHOSO!!! ESTAMOS FECHADOS, E POR ISSO CONQUISTAMOS TODOS ESSES TÍTULOS...!!! E TAMBÉM AGRADECER A NAÇÃO RUBRO-NEGRA OU MELHOR A MAIOR TORCIDA DO MUNDO PELO CARINHO E POR TER NOS APOIADO DURANTE ESSE ANO QUE PASSOU...!!! “ VAMOS MENGÃO “ ⚽️?⚫️?? A post shared by RAFINHA (@r_13official) on Jun 9, 2020 at 11:13am PDT E MAIS:Agente confirma sondagens de clubes europeus por joia do FlamengoLandim sobre patrocinador master: 'Acho que torcida vai ter surpresa'Incêndio no Ninho: Fla chega a acordo com família de Bernardo PisettaUm ano de trabalho: as promessas feitas e cumpridas por Jorge JesusDortmund é mais um clube a buscar informações sobre GersonIncêndio no Ninho: Ministério Público do Rio de Janeiro tem denúncia montada e aguarda retorno dos prazos processuais para apresentá-la E MAIS: