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'CarioCão': clássico de Flamengo e Fluminense terá campanha para incentivar a adoção de animais

Projeto "CarioCão" será lançado no clássico de domingo, do Maracanã...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 12:40

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 12:40
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O clássico de domingo, entre Flamengo e Fluminense pela terceira rodada da Taça Guanabara, contará com o lançamento do projeto "CarioCão", uma parceria entre o Governo do do Rio de Janeiro e a Ferj para estimular a adoção de animais. O jogo no Maracanã, às 18h, terá transmissão em tempo real do L!.
Os jogadores entrarão em campo com animais abandonados que foram resgatados por ONGs. O Governo do Rio tem dado atenção para a questão.
- Já criamos o selo Amigo dos Animais / Pet Friendly, que ajuda donos de animais a encontrar estabelecimentos como hotéis, bares, restaurantes e comércio que os recebam com seus pets. Publicamos um decreto que proíbe corridas de cachorros, como forma de evitar maus-tratos, e promulgamos uma lei que proíbe a comercialização de coleiras de choque - disse Cláudio Castro, governador em exercício do Rio de Janeiro.

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