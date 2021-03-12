'CarioCão': clássico de Flamengo e Fluminense terá campanha para incentivar a adoção de animais

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O clássico de domingo, entre Flamengo e Fluminense pela terceira rodada da Taça Guanabara, contará com o lançamento do projeto "CarioCão", uma parceria entre o Governo do do Rio de Janeiro e a Ferj para estimular a adoção de animais. O jogo no Maracanã, às 18h, terá transmissão em tempo real do L!.

Os jogadores entrarão em campo com animais abandonados que foram resgatados por ONGs. O Governo do Rio tem dado atenção para a questão.