Carioca: saiba os dias e horários das finais entre Flamengo e Fluminense

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O Fluminense "forçou" as finais do Campeonato Carioca de 2020 ao vencer o Flamengo na última noite, nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Em um Maracanã sem torcida, o Tricolor ficou com a Taça Rio, enquanto o Rubro-Negro já tinha conquistado a Taça Guanabara. E as datas e horários das decisões estão definidos pela organização do Estadual.

O primeiro jogo será já neste domingo (12), às 16h, no Maracanã, com mando do Fluminense - logo, terá os direitos de transmissão de imagens, como ocorreu na última quarta, quando a live na "FluTV" tornou-se a maior da história do Youtube, com um pico de cerca de 3,59 milhões de acessos simultâneos.

Já a partida que definirá o Carioca ocorrerá na próxima quarta-feira (15), às 21h30, também no Maracanã. Neste Fla-Flu, o mando será do Flamengo.