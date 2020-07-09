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futebol

Carioca: saiba os dias e horários das finais entre Flamengo e Fluminense

Ferj já definiu os mandos para as duas partidas que decidirão esta edição do Estadual...

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 11:05

LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 11:05
Crédito: Reprodução / Twitter
O Fluminense "forçou" as finais do Campeonato Carioca de 2020 ao vencer o Flamengo na última noite, nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Em um Maracanã sem torcida, o Tricolor ficou com a Taça Rio, enquanto o Rubro-Negro já tinha conquistado a Taça Guanabara. E as datas e horários das decisões estão definidos pela organização do Estadual.
O primeiro jogo será já neste domingo (12), às 16h, no Maracanã, com mando do Fluminense - logo, terá os direitos de transmissão de imagens, como ocorreu na última quarta, quando a live na "FluTV" tornou-se a maior da história do Youtube, com um pico de cerca de 3,59 milhões de acessos simultâneos.
Já a partida que definirá o Carioca ocorrerá na próxima quarta-feira (15), às 21h30, também no Maracanã. Neste Fla-Flu, o mando será do Flamengo.
Cabe destacar que, caso a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) seguisse os planos da Prefeitura, o Maracanã contaria com um terço da capacidade do público em cada jogo. No entanto, a Ferj já externou que manterá os portões fechados, devido à pandemia do novo coronavírus.

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