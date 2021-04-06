Carioca: Flamengo tem saldo de gols superior a gols marcados por todos os outros clubes grandes

A fala "em outro patamar" de Bruno Henrique tem se adequado ao nível de futebol apresentado pelo Flamengo em relação ao seus arquirrivais, e neste Carioca não é diferente. Apesar de ter sido derrotado pelo Fluminense com um time alternativo, o Rubro-Negro lidera e ainda ostenta ter mais saldo de gols do que gols marcados pelos outros três clubes grandes do Rio. O feito é simbólico e impulsiona a zoação dos flamenguistas para com os torcedores de Botafogo, Fluminense e Vasco. Os primeiros têm oito gols marcados, mas o Tricolor ainda tem um jogo a menos - entra em campo nesta terça-feira. Já o Cruz-Maltino, com 13 gols marcados na Taça Guanabara, é quem mais chega perto do saldo 14 positivo do Flamengo.