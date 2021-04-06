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Carioca: Flamengo tem saldo de gols superior a gols marcados por todos os outros clubes grandes

Rubro-Negro tem saldo positivo de 14 gols, um número que Botafogo, Fluminense e Vasco não conseguiram atingir quanto a bolas na rede dos adversários...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 13:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 13:39
Crédito: Alexandre Vidal / CRF
A fala "em outro patamar" de Bruno Henrique tem se adequado ao nível de futebol apresentado pelo Flamengo em relação ao seus arquirrivais, e neste Carioca não é diferente. Apesar de ter sido derrotado pelo Fluminense com um time alternativo, o Rubro-Negro lidera e ainda ostenta ter mais saldo de gols do que gols marcados pelos outros três clubes grandes do Rio. O feito é simbólico e impulsiona a zoação dos flamenguistas para com os torcedores de Botafogo, Fluminense e Vasco. Os primeiros têm oito gols marcados, mas o Tricolor ainda tem um jogo a menos - entra em campo nesta terça-feira. Já o Cruz-Maltino, com 13 gols marcados na Taça Guanabara, é quem mais chega perto do saldo 14 positivo do Flamengo.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
Para chegar ao elogiável saldo atual, o Flamengo marcou 18 gols e sofreu quatro. Desses números, oito foram feitos pela equipe titular nos dois últimos jogos. Além disso, um gol foi sofrido neste ínterim - na goleada de ontem, sobre o Madureira, por 5 a 1.
O artilheiro do Flamengo segue sendo Rodrigo Muniz, ainda em decorrência de sua titularidade enquanto a equipe de Maurício Souza estava em ação. Gabigol vem logo atrás, com três gols.
Agora, no entanto, o foco é a Supercopa do Brasil. Como próximo desafio, o Flamengo terá a decisão contra o Palmeiras neste domingo, às 11h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

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