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futebol

Carioca: Ferj define arbitragem para a finalíssima entre Flamengo e Fluminense após polêmicas na ida

Auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e
Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha, Bruno Arleu de Araújo será o juiz da finalíssima...

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 15:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mai 2021 às 15:45
Crédito: Flamengo e Fluminense empataram no jogo da ida em 1 a 1 (FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Ou seja, os holofotes em cima de Bruno Arleu serão consideráveis.
+ Veja a tabela completa da Libertadores
Em tempo: o decisivo duelo deste sábado será realizado às 21h05. O LANCE! transmite a final em Tempo Real.

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