Carille sonha com Libertadores e volta a dizer que quer ficar na Vila

O treinador Fábio Carille voltou a dizer que quer permanecer no Santos na próxima temporada. Após a vitória contra o Flamengo, que livrou o Peixe de qualquer chance de rebaixamento, o treinador abriu o jogo e falou sobre suas metas para próximas temporada.- Já falei várias vezes sobre querer continuar. Meu contrato não tem multa sobre sair ou o Santos mandar embora. Vamos conversar agora. Eu aceitei sabendo dos riscos - disse o treinador, que completou:- Intenção existe, sim! Para ser sincero, não pensei em 2022 depois de uma vitória dessa. Estamos na Sul-Americana com possibilidade de Libertadores. No dia 9 completo três meses de Santos, um trabalho intenso.O treinador, inclusive, agradeceu a diretoria santista após a vitória. Vale lembrar que Carille chegou na Vila Belmiro com desconfiança por conta de seu estilo de jogo.