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futebol

Carille sonha com Libertadores e volta a dizer que quer ficar na Vila

Treinador comemorou a permanência do Peixe na Série A e a vaga conquistada para a Sul-Americana. Mas ano não acabou e o clube ainda pode beliscar até a Copa Libertadores ...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2021 às 23:28

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 23:28

O treinador Fábio Carille voltou a dizer que quer permanecer no Santos na próxima temporada. Após a vitória contra o Flamengo, que livrou o Peixe de qualquer chance de rebaixamento, o treinador abriu o jogo e falou sobre suas metas para próximas temporada.- Já falei várias vezes sobre querer continuar. Meu contrato não tem multa sobre sair ou o Santos mandar embora. Vamos conversar agora. Eu aceitei sabendo dos riscos - disse o treinador, que completou:- Intenção existe, sim! Para ser sincero, não pensei em 2022 depois de uma vitória dessa. Estamos na Sul-Americana com possibilidade de Libertadores. No dia 9 completo três meses de Santos, um trabalho intenso.O treinador, inclusive, agradeceu a diretoria santista após a vitória. Vale lembrar que Carille chegou na Vila Belmiro com desconfiança por conta de seu estilo de jogo.
- Agradeço à diretoria pela oportunidade, aos jogadores que compraram algumas ideias. Foi um ano muito difícil. É curtir essa vitória, curtir os 49 pontos, Sul-Americana e quem sabe beliscar uma Pré-Libertadores. Amanhã começamos a pensar em futuro - disse o treinador.
Crédito: CarillevaicompletartrêsmesesdeVilaBelmiro(Foto:Reprodução/SantosFC

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