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Carille se rende ao talento de Marcos Leonardo: "Não me surpreende"

Treinador do Santos falou sobre o atual momento do Menino da Vila, autor dos últimos três gols do Santos no Brasileirão, mas que está com renovação de contrato emperrada...
LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2021 às 11:00

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 11:00

O técnico Fábio Carille falou sobre a situação contratual envolvendo o atacante Marcos Leonardo. O jogador tem contrato com o Santos até 22 de outubro de 2022 e ainda não há um acordo para renovação. As negociações se arrastam por longos meses."Sobre contrato eu não sei. Pessoal da diretoria pode responder. Vinha treinando bem, vem treinando bem. Teve algumas convocações desde que cheguei, três se eu não me engano. E isso fez com que a gente tivesse um certo cuidado", comentou o treinador.O treinador, porém, elogiou o garoto. Foi de Marcos Leonardo os dois gols da vitória santista contra o Fortaleza, na quinta-feira, e no empate contra o Internacional, neste domingo. O Menino da Vila ainda marcou o da virada, porém foi anulado por impedimento.
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"Colocamos quem vinha jogando e treinando. Diego Tardelli, Raniel... Mas assim, não me surpreende (o desempenho do Marcos Leonardo) pelo que vejo no dia a dia", completou.
Crédito: MarcosLeonardofoiomelhorjogadordoSantosnoSul(Divulgação/TwitterSantos

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