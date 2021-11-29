Carille se rende ao talento de Marcos Leonardo: "Não me surpreende"

O técnico Fábio Carille falou sobre a situação contratual envolvendo o atacante Marcos Leonardo. O jogador tem contrato com o Santos até 22 de outubro de 2022 e ainda não há um acordo para renovação. As negociações se arrastam por longos meses."Sobre contrato eu não sei. Pessoal da diretoria pode responder. Vinha treinando bem, vem treinando bem. Teve algumas convocações desde que cheguei, três se eu não me engano. E isso fez com que a gente tivesse um certo cuidado", comentou o treinador.O treinador, porém, elogiou o garoto. Foi de Marcos Leonardo os dois gols da vitória santista contra o Fortaleza, na quinta-feira, e no empate contra o Internacional, neste domingo. O Menino da Vila ainda marcou o da virada, porém foi anulado por impedimento.