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futebol

Carille se diz orgulhoso por atuação do Santos contra o Grêmio

Treinador conseguiu a sua primeira vitória no comando do Peixe...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2021 às 19:41

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 19:41

Crédito: Ivan Storti / Santos FC
Depois de cinco jogos em jejum, o técnico Fábio Carille conquistou a primeira vitória no comando do Santos neste domingo, diante do Grêmio, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.Após o jogo, o treinador mostrou-se orgulhoso pela resposta dada pelos jogadores no confronto e pela atuação da equipe diante do Grêmio.
- Estou muito orgulhoso. Os jogadores estavam extremamente pressionados, o que não era para ser diferente com uma equipe deste tamanho com tanto tempo sem ter uma vitória. É normal a pressão. Peguei parte dessa pressão e convivi junto com os atletas, mas estou muito orgulhoso já desde o jogo contra o São Paulo. Hoje a gente fez um primeiro tempo interessante, incomodando e finalizando. Tivemos uma proposta de atacar de acordo com nossas características, nos comportamos bem, incomodamos mais o Grêmio do que o Grêmio nos incomodou - analisou o treinador.Carille estreou no Santos no empate contra o Bahia. Depois a equipe perdeu para Athlético-PR e Juventude e empatou com Ceará e São Paulo.

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