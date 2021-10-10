Carille se diz orgulhoso por atuação do Santos contra o Grêmio

Depois de cinco jogos em jejum, o técnico Fábio Carille conquistou a primeira vitória no comando do Santos neste domingo, diante do Grêmio, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.Após o jogo, o treinador mostrou-se orgulhoso pela resposta dada pelos jogadores no confronto e pela atuação da equipe diante do Grêmio.

- Estou muito orgulhoso. Os jogadores estavam extremamente pressionados, o que não era para ser diferente com uma equipe deste tamanho com tanto tempo sem ter uma vitória. É normal a pressão. Peguei parte dessa pressão e convivi junto com os atletas, mas estou muito orgulhoso já desde o jogo contra o São Paulo. Hoje a gente fez um primeiro tempo interessante, incomodando e finalizando. Tivemos uma proposta de atacar de acordo com nossas características, nos comportamos bem, incomodamos mais o Grêmio do que o Grêmio nos incomodou - analisou o treinador.Carille estreou no Santos no empate contra o Bahia. Depois a equipe perdeu para Athlético-PR e Juventude e empatou com Ceará e São Paulo.