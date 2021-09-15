futebol

Carille não usa desfalques como 'desculpa' para eliminação do Santos

Peixe teve 14 desfalques na partida desta terça-feira diante do Athlético-PR...
LanceNet

15 set 2021 às 16:01

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos foi para o jogo decisivo contra o Athletico-PR com 14 desfalques. Na zaga, por exemplo, o treinador Fábio Carille só tinha Wagner Leonardo disponível. Apesar disso, o treinador não usou como desculpas para eliminação contra o Furação na Copa do Brasil. O chefe santista também fez questão de elogiar o volante Vinícius Balieiro, que jogou improvisado na zaga.- Dificilmente vocês vão me ver lamentando ausências, mas sim passando confiança. A partir do momento que eu sabia disso, elaboramos o time. Maior mudança foi o Balieiro, e ele respondeu muito bem. Seguro, tranquilo... Temos que buscar soluções, não lamentar - afirmou o técnico.
Entre os lesionados, estão o goleiro John, Robson Reis, Luiz Felipe, Madson, Kaiky, John, Kevin Malthus, Sandry e Jobson. Os três zagueiros vinham sendo titulares nas partidas com o antigo técnico Fernando Diniz e, agora, com Carille, mas estão lesionados.Com a eliminação da Copa do Brasil, o Santos agora volta todas as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, a equipe enfrenta o Ceará, e deve contar com os reforços de: Camacho, Moraes, Boza, Jandrei, Léo Baptistão e Velázquez.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Recomendado para você

Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets
Imagem de destaque
Pan-Americano de Parapente deve movimentar R$ 700 mil em Castelo

