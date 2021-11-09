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futebol

Carille minimiza jejum de gols do atacante Marinho no Santos

Jogador não balança as redes há 16 jogos. Último gol aconteceu há quatro meses...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2021 às 10:18

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 10:18

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O atacante Marinho vive uma seca de gols no Santos. O último gol do 'Rei da América' da última temporada foi contra o próprio Palmeiras, em 10 de julho, na derrota por 3 a 2. O jogador marcou em cobrança de pênalti. Após isso, o jogador já soma 16 partidas sem balançar as redes.O técnico santista, porém, vê o jogador como fundamental para a equipe. Fábio Carille enxerga Marinho bem marcado nos jogos e pensa em um coletivo mais forte para que o camisa 11 desencante na temporada.
- Em questão de atitudes não posso reclamar de nada, apesar de não termos jogado bem, mas eles correram demais dentro de campo, falando de todos e também do Marinho. O Marinho passa a ser o jogador a ser marcado. Se eu sou o técnico adversário, vou me preocupar com o Marinho e é isso que está acontecendo. Ele não está tendo espaço, e não estamos criando para que ele seja esse jogador que nós sabemos que ele é. Mas na hora que o conjunto melhorar mais, com certeza o Marinho voltará a ter mais oportunidade e voltar a fazer gols - disse Carille.Marinho tem outra oportunidade nesta terça-feira, na Vila Belmiro, contra o Red Bull Bragantino, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas equipes estão vindo de derrota em casa por 2 a 0 e buscar a recuperação no torneio nacional.

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