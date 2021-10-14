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futebol

Carille lamenta falhas do Santos nas bolas aéreas contra o Atlético-MG

Técnico reclamou da falta de concentração da equipe nas jogadas de bola parada...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 22:30

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 22:30

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O técnico do Santos, Fabio Carille, lamentou os erros da equipe nas jogadas de bola aérea na partida desta quarta--feira, diante do Atlético-MG, no Mineirão. O Peixe saiu na frente do adversário, com um gol de Raniel, mas sofreu a virada com dois gols originados em bolas paradas.
- A bola aérea é algo que incomoda o Santos há muito tempo e hoje voltamos a falhar. O time tinha se comportado bem contra o São Paulo e o Grêmio, mas hoje falhou. Temos de assimilar o golpe que domingo tem mais uma decisão - afirmou o treinador.No próximo domingo, às 20h30min, o Santos pega o Sport na Ilha do Retiro em mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.
Fabio Carille evitou reclamar do árbitro de vídeo, que anotou dois pênaltis para o Atlético-MG. O treinador afirmou ainda não ter visto os lances, mas não culpou a intervenção do VAR pelo resultado.
- Nossa concentração tem de ser maior. O VAR faz parte do futebol. Independentemente das paradas, a concentração tem de ser total. Temos de ficar mais atentos para que a gente não tome esses gols - afirmou.

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