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futebol

Carille lamenta erros individuais em derrota para o América-MG

Técnico acredita que o jogo estava equilibrado até o lance do pênalti do primeiro gol...
LanceNet

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Publicado em 

23 out 2021 às 21:06

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 21:06

Crédito: Divulgação / Santos FC
A derrota do Santos para o América Mineiro ficou marcada por erros individuais. Ao menos essa é a avaliação do técnico Fábio Carille. O comandante santista analisou o jogo em entrevista coletiva coletiva.- Eles subiram a pressão no primeiro tempo, mas logo que a gente saia jogando, eles recuavam. Quando eles chegaram no gol, foi através de erros nossos. O jogo estava bem controlado até o lance do pênalti. Todo jogo é uma história. Primeiro jogo do Marquinhos com o grupo novo. A gente não tinha muita certeza do que ia ser feito, mas veio preparado para tudo - analisou o técnico.
O lance do segundo gol também foi analisado por Carille. A jogada foi em mais um erro santista na bola aérea defensiva.- É questão de ter atenção. Mais um gol de bola aérea, algo que estamos trabalhando muito. Na última bola acontece o pênalti, a expulsão. Você organiza para voltar e logo sai o segundo gol. Um balde de água fria.
O Santos volta a campo na próxima quarta-feira, 19h, novamente na Vila Belmiro.

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