Carille lamenta erros individuais em derrota para o América-MG

A derrota do Santos para o América Mineiro ficou marcada por erros individuais. Ao menos essa é a avaliação do técnico Fábio Carille. O comandante santista analisou o jogo em entrevista coletiva coletiva.- Eles subiram a pressão no primeiro tempo, mas logo que a gente saia jogando, eles recuavam. Quando eles chegaram no gol, foi através de erros nossos. O jogo estava bem controlado até o lance do pênalti. Todo jogo é uma história. Primeiro jogo do Marquinhos com o grupo novo. A gente não tinha muita certeza do que ia ser feito, mas veio preparado para tudo - analisou o técnico.