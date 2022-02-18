Carille enxerga dois times do Santos diferentes na derrota para o Mirassol

O técnico Fábio Carille dividiu a derrota do Santos para o Mirassol, por 3 a 2, pelo Campeonato Paulista, em dois jogos distintos.O primeiro tempo o Peixe foi goleado por 3 a 0, com o Santos não conseguindo jogar. Segundo o treinador, o time foi passivo e aceitou os ataques do adversário.- Jogo de dois tempos em que infelizmente perdemos. Primeiro tempo apático, aceitando muito o que o Mirassol queria. Não teve atividade, essa é a palavra certa. Tinha que rodar mais a bola. Começou com um jogo muito amoroso, passes para trás. Jogando em uma zona de risco. Esse foi nosso primeiro tempo - disse Carille.Já no segundo tempo, Carille mudou a equipe. Ele sacou Balieiro, Felipe Jonatan e Léo Baptistão para as entradas de Camacho, Sandry e Lucas Braga. O Peixe reagiu e marcou dois gols rapidamente. Mas a equipe no final não teve forças para buscar o empate.