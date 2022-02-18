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futebol

Carille enxerga dois times do Santos diferentes na derrota para o Mirassol

Para o treinador, Peixe foi apático no primeiro tempo e ofensivo na segunda etapa. Segundo o técnico santista, equipe merecia o empate pelo que fez nos 45 minutos finais...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 22:23

LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2022 às 22:23
O técnico Fábio Carille dividiu a derrota do Santos para o Mirassol, por 3 a 2, pelo Campeonato Paulista, em dois jogos distintos.O primeiro tempo o Peixe foi goleado por 3 a 0, com o Santos não conseguindo jogar. Segundo o treinador, o time foi passivo e aceitou os ataques do adversário.- Jogo de dois tempos em que infelizmente perdemos. Primeiro tempo apático, aceitando muito o que o Mirassol queria. Não teve atividade, essa é a palavra certa. Tinha que rodar mais a bola. Começou com um jogo muito amoroso, passes para trás. Jogando em uma zona de risco. Esse foi nosso primeiro tempo - disse Carille.Já no segundo tempo, Carille mudou a equipe. Ele sacou Balieiro, Felipe Jonatan e Léo Baptistão para as entradas de Camacho, Sandry e Lucas Braga. O Peixe reagiu e marcou dois gols rapidamente. Mas a equipe no final não teve forças para buscar o empate.
- O segundo tempo foi diferente. Querendo, dividindo, jogando para frente. É o que a gente cobra, o que a gente pede para vencer neste início de temporada. Fizemos dois gols, merecemos empatar. Jogo para levar de lição para que eu não cometa erros. Vamos vendo o que acontece nas partidas e vamos nos capacitando - completou o treinador.
O próximo compromisso do Peixe será domingo, na Vila, no clássico contra o São Paulo. A torcida santista já esgotou os ingressos para o confronto.
Crédito: CarillecomandandooPeixecontraoMirassol(Foto:IvanStorti/SantosFC

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